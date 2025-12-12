교육 플랫폼 선도기업 NE능률이 11일 임시 주주총회 및 이사회를 열고 신임 대표이사로 이정진 대표를 선임했다고 밝혔다. 이에 따라 NE능률은 기존 주민홍 대표와 함께 2인 각자 대표 체제로 전환된다.

이정진 신임 대표는 서울대학교 재료공학부를 졸업하고 동 대학원에서 석사 학위를 취득한 후, 글로벌 컨설팅 기업 베인앤드컴퍼니 코리아 상무를 역임하며 경영 전략 및 투자 분야에서 전문성을 쌓았다. 이후 마일스톤그로쓰파트너스 대표이사로서 교육·디지털 분야에서 다양한 경험을 쌓으며 사업 전략 수립과 조직 혁신을 이끌어 온 전문경영인이다.

특히, 이 신임 대표는 2014년부터 2018년까지 에스티유니타스 대표이사로 재직하며 회사의 폭발적인 성장을 주도했다.

재직 기간 동안 ‘영단기’, ‘공단기’ 등의 브랜드를 성공적으로 안착시키고, 공격적인 인수합병(M&A) 전략을 통해 사업 영역을 급속도로 확장했다.

2014년 ‘스카이에듀’ 인수를 시작으로 2017년에는 미국 대표 교육기업 ‘프린스턴 리뷰’를 인수하며, 매출 4,000여억 원, 고용인력 1,200여 명을 달성하는 등 에듀테크 시장의 ‘성장 신화’를 쓴 것으로 평가된다.

NE능률은 이정진 신임 대표 선임을 통해 급변하는 교육 환경 속에서 에듀테크 기반의 사업 혁신과 글로벌 시장 확대에 박차를 가할 계획이다.

이정진 대표는 “NE능률이 보유한 강력한 콘텐츠 경쟁력과 브랜드 파워에 혁신적인 플랫폼 전략을 결합하여, 명실상부한 글로벌 교육기업으로 도약시키겠다”라고 포부를 밝혔다.