[헤럴드경제=문영규 기자] 홍준표 전 대구시장이 한동훈 전 국민의힘 대표 및 그 가족이 연루됐다는 의혹을 받는 이른바 ‘당원 게시판 사태’를 놓고 한 전 대표를 겨냥해 “익명성에 숨은 비열함”이라고 강하게 비판했다.

홍준표 전 시장은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 “온 가족을 동원해 익명성이 보장된다고 비열한 작태를 숨어서 저지른 것은 정치인으로서는 해서는 안 될 조폭과 같은 양아치 행태”라며 “그런 자는 정치권에서 영원히 퇴출되어야 한다”고 썼다.

홍 전 시장은 “더구나 (당시) 여당 대표 가족이 집단적으로 그런 짓을 했다면 그게 바로 비열한 정치 미숙아 같은 짓”이라고 비난했다.

그러면서 “그런 자를 발탁한 자나 깜냥도 안 되는 자가 당 대표를 하면서 함량 미달 둘이 나라를 운영했으니, 그 정권은 망할 수밖에 없었다”고 꼬집었다.

지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비방글이 올라왔고 이 글이 한 전 대표 가족이 연루돼 있다는 의혹이 제기됐다.

국민의힘 당무감사위원회는 최근 해당 의혹에 대한 공식 조사에 착수했고 이호선 당무감사위원장은 전날 언론 공지를 통해 실제 작성자 확인 절차를 진행 중이라고 밝혔다.

국민의힘 당무감사위원회는 ‘기자단 긴급 공지’를 통해 “한 전 대표 및 가족 명의로 게시된 것으로 알려진 글들에 대해 실제 작성자 확인 절차를 진행 중”이라고 전날 밝혔다.

이호선 당무감사위원장은 “당원명부 확인 결과 한 전 대표 가족 이름과 동일한 이름을 사용하는 A, B, C의 경우 같은 서울 강남구병 선거구 소속”이라며 “(이들의) 휴대전화 번호 끝 네 자리가 (서로) 동일하고, D의 경우 재외국민 당원으로 확인됐다. 위 4인의 탈당 일자는 거의 동일한 시기였다”고 설명했다.