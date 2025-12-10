11,542명 대상…소농·면적직불금 각각 59억·209억 배정

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남 무안군(군수 김산)은 2025년도 기본형 공익직불금으로 11,542명을 대상으로 총 268억 원을 12월 9일부터 순차적으로 지급하기 시작했다.

올해 무안군 지급 대상 규모는 소농직불금의 경우 4,549명에 59억 원, 면적직불금의 경우 6,993명에 209억 원이다.

공익직불금 지급대상자는 기본형 공익직불사업의 지급요건을 충족한 농지에서 영농활동을 하는 농업인 등이며, 직불금은 소농직불금과 면적직불금으로 구분된다. 소농직불금은 농가당 130만 원을 정액 지급하며, 면적직불금은 전년 대비 5% 정도 인상된 단가가 적용되어 영농면적 구간, 진흥/비진흥 및 논/밭 구분에 따라 1ha(약 3,300평)당 최저 136만 원에서 최대 215만 원이 지급된다.

군은 지난 2월부터 비대면 신청, 3~5월에 농지소재지 읍면사무소를 통해 공익직불금 신청을 받았으며, 신청자 총 11,706명 중 농업인 및 농지 요건 검토, 의무교육 이수, 농지의 기능 ․ 형상 유지 등 준수사항 이행 여부를 종합적으로 반영해 11,542명을 지급대상자로 확정했다.

최광재 식량원예과장은 “올해 6월에서 9월 중 잦은 호우, 벼 깨씨무늬병 등 이상기후로 인한 어려운 조건 속에서도 영농 활동을 유지하고 있는 농업인들에게 이번 직불금이 농가 소득에 도움이 되길 바라며 이 외에도 농업경영에 보탬이 되는 지원방안을 지속적으로 발굴하여 추진하겠다”고 전했다.