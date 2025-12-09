광장아파트 1314가구로 재건축 신림·도림·응암·신월 등 재개발 용적률 완화·신통기획2.0 공급속도

서울시가 여의도, 관악구, 양천구 등 주요 정비사업지에서 1만 세대가 넘는 주택 공급을 추진한다. 여의도 광장아파트는 최고 49층, 1314세대(임대 219세대) 규모의 주거복합단지로 재탄생한다. 관악구 신림동 일대는 재개발을 통해 4000세대 매머드급 대단지가 들어설 예정이다.

9일 서울시는 전날 열린 제13차 서울시 도시계획위원회에서 여의도 광장아파트 재건축 정비계획 결정(안), 신림5구역 주택정비형 재개발구역 정비계획 수립 및 정비구역 지정·경관심의(안) 등을 수정가결했다고 밝혔다. 서울시는 신속통합기획과 사업성 보정계수 적용 등을 통해 총 6개 사업지에 1만722세대의 주택을 공급할 예정이다.

우선 한강벨트 중심축인 여의도 일대 단지들의 재건축이 눈에 띈다. 1978년에 준공된 광장아파트는 이번 정비계획을 통해 용도지역이 제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 변경됐다. 정비계획에는 샛강변 연결녹지와 여의나루로변 소공원 조성이 포함됐다. 아울러 샛강공원과 여의도역을 잇는 보행 접근성도 개선될 전망이다. 사회복지시설, 서울시 공공임대업무시설이 들어서 지역 내 자족기능도 강화될 전망이다.

여의도 일대 단지들이 재건축되면 한강변 스카이라인도 대대적인 변화를 맞을 전망이다. 정비계획이 이미 결정된 단지 중 대교·한양아파트는 사업시행계획 인가를 완료했고 시범아파트는 통합심의를 통과했다. 공작아파트는 통합심의를 준비 중이고, 진주·수정아파트는 조합설립준비 단계에 들어갔다. 이밖에 목화·광장(28, 38-1)·삼익·은하아파트는 정비계획 결정을 준비 중이며 삼부아파트는 신통기획 자문 단계다.

아울러 영등포구 도림동 26-21번지 일대(이하 도림1구역)는 45층 이하 총 2500세대(임대주택 626세대 포함)로 계획됐다. 도림1구역은 영등포역 일대 영등포역세권 도심공공주택복합지구와 연계된 개발로 지역의 랜드마크가 될 전망이다.

관악구 신림5구역은 신림선 서원역과 가까운 역세권으로 이번 심의를 통해 구역 내는 주거지역별 용적률 기준(획지1: 250% 이하, 획지2·3: 300% 이하)을 적용해 최고 34층 규모의 공동주택 총 3973세대(공공 624세대)를 공급할 수 있는 기반을 갖추게 됐다. 특히 급경사 지형 문제 해소를 위해 경사도 12% 이하의 내부 순환도로를 신설해 상·하부 생활권 간 이동성을 크게 개선했다.

은평구 응암동 101번지 일대 주택정비형 재개발 사업도 본궤도에 오를 전망이다. 2030 도시주거환경정비기본계획에 따라 용적률 체계와 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 높이고 기존 2종(7층 이하) 일반주거지역은 2종 일반주거지역으로 상향됐다. 허용용적률이 247.8%까지 확대됐으며 도시계획위원회 심의를 거쳐 법적 상한 용적률도 최대 300%로 결정됐다.

양천구 신월5동은 정비예정구역 해제 12년만에 1241세대 단지로 탈바꿈할 예정이다. 신월5동 77번지 일대 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)이 이날 조건부 가결되면서 지상 14층 25개 동, 총 1241세대(공공주택 201세대 포함) 규모로 공급될 예정이다. 2030도시·주거환경정비기본계획에 따라 사업성 보정계수를 적용(2.0)받아 허용용적률이 기존 226%에서 242%로 완화됐다.

동대문구 용두동 39-361번지 일대에도 최고 층수 42층(최고 높이 130m 이하), 총 695세대(공공주택 146세대 포함)가 공급될 예정이다. 시는 사업 실현성을 확보하기 위해 제2종일반주거지역을 제3종일반주거지역으로 상향하는 등 허용용적률이 기존 230%에서 244%로 완화했다.

서울시는 “이번 정비구역 지정을 통해 주거환경이 열악한 청량리역 용두동 일대에 양질의 주택공급 확대 및 주거환경 개선이 기대된다”며 “신속통합기획 2.0에 발맞춰 신속한 주택공급이 추진될 수 있도록 이후 절차도 적극 지원하여 공정관리에 만전을 기하겠다”고 밝혔다. 김희량·서정은 기자