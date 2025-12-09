[헤럴드경제=문이림 기자] 영국 기업 최초로 코스닥에 입성한 테라뷰홀딩스(테라뷰)가 상장 첫날 강세를 보이고 있다.

9일 오전 10시 2분7 현재 테라뷰는 공모가(8000원) 대비 80% 오른 1만4400원에 거래되고 있다. 테라뷰는 1만2000원에 거래를 시작해 장중 1만5500원까지 치솟기도 했다.

테라뷰는 1초에 1조번 진동하는 전자기파인 테라헤르츠의 기술을 세계 최초로 상용화한 초정밀 비파괴 검사장비 기업이다. 반도체 패키징, 자동차 도장, 리튬이온 배터리 전극 코팅 등 다양한 산업군에 적용할 수 있는 첨단 검사 설루션을 갖추고 있다.

매출은 2025사업연도(2024년 5월~2025년 4월) 기준 76억원, 영업손실은 71억원을 기록했다. 회사는 2026사업연도부터 당기순이익 흑자 전환을 예상하고 있다.

앞서 테라뷰는 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 646대 1을 기록했다. 최종 공모가는 희망 공모가 상단인 8000원으로 확정됐다.

일반 투자자 대상 공모청약에서는 약 42.7대 1의 경쟁률을 기록했다.

상장 직후 유통가능물량은 26%다. 전체 발행주식 수 기준 의무보유 물량은 41.6%였으나 기존 주주들이 자발적으로 24.3%를 추가로 의무보유를 확약했다.

테라뷰의 대표 제품은 EOTPR 테라헤르츠를 이용한 반도체 검사 장비다. 기존 엑스레이 검사장비로 탐지할 수 없는 미세 균열까지 잡아낸다는 점에서 기술적 우위가 있다. 테라헤르츠를 검사체에 쏘면 반사되는 신호의 지연 시간을 측정해 균열의 위치와 깊이를 산출하는 원리다.

엔비디아가 현재 가장 큰 고객이며 AMD, 마이크론 등 글로벌 칩 업체들도 채택하고 있다.

응용 분야로는 제약과 6G, 항공우주 분야가 꼽힌다.

한국 내 생산 확대도 주요 전략이다. 영국에서 제조하고, 자동화 장치와 소프트웨어는 한국 파트너사인 액스비스와 협력해 조립·설치하는 방식으로 사업을 진행 중이며, 향후 센서 제조도 한국으로 단계적으로 이전할 계획으로 알려졌다.