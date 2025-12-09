[헤럴드경제=이원율 기자]급성 심근경색으로 쓰러진 후 회복 중인 개그맨 김수용(59)이 건강을 되찾아가고 있다.

김수용은 특히나 이번 일을 겪은 후 “담배는 이제 안녕”이라며 확고한 금연 의지를 보였다.

“애연가였지만…아예 피우지 말아야”

김수용은 지난 3일 유튜브 채널 ‘비보 티비’에서 전화 목소리로 출연했다.

김수용은 의식을 잃었던 당시 상황을 돌이키며 “(지금)컨디션은 괜찮다. 산책을 하고 있다”고 했다. 그는 “(그때는)저승에 갔었다. 아직 T.O. 명단에 없는데 왜 왔느냐고 했다. 잘못됐다. 빨리 돌아가라(고 해서), ‘아, 예. 감사합니다’라고 했다”며 농담을 건네기도 했다.

김수용은 이번 일을 겪은 후 생활 습관을 바꿨다.

그는 “애연가였지만, 담배는 이제 안녕이다”라고 했다.

또 “앞으로 내가 먹지 않을 것을 버킷리스트처럼 썼다”며 “술, 담배, 햄버거, 콜라, 케이크, 구워먹는 고기. 그런 것을 다 썼다”고 했다. 그러면서 “음식도 중요한데, 운동도 중요하다고 그랬다‘고 덧붙였다.

김수용은 “(원래는)담배에 대해 아주 관대했다”며 “근데 이제 누가 담배를 피운다고 하면 끊어라, 진짜 죽는다(라고 경고한다). 담배를 너무 좋아했다. 담배는 줄이는 게 아니라 아예 피우지 말아야 한다”고 강조했다.

그는 지난달 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 찍던 중 쓰러졌다.

소방 구급대에 의해 인근 병원 응급실로 옮겨졌고, 이후 다행히 의식을 되찾았다.

“심근경색 위험성, 담배량 많을수록 증가”

급성 심근경색증은 관상동맥이 갑작스럽게 완전히 막혀 심장 근육이 죽어가는 질환이다. 서울아산병원에 따르면 심근경색증이 발생하면 3분의 1의 경우는 병원에 도착하기 전 숨질 만큼 위험하다.

관상동맥질환의 위험 인자를 많이 가진 경우, 가령 흡연, 당뇨병, 고콜레스테롤 혈증, 비만, 가족력 등이 있는 이라면 더욱 철저하게 관리해야 한다.

국제성모병원에 따르면 특히나 흡연은 심근경색을 일으키는 주요 인자 중 하나가 될 수 있다.

심근경색의 위험성은 피우는 담배량이 많을수록 증가한다. 하루 한 갑을 피우는 사람은 비흡연자보다 심근경색에 의한 사망율이 두 배 이상 증가하고, 한 갑 이상을 피우면 위험성은 세 배로 증가한다.

아울러 심근경색을 겪은 후에도 계속 흡연하는 사람은 심근경색이 재발할 가능성도 더 높다.