[헤럴드경제=김광우 기자] “눈 오는 게 처음도 아닌데, 왜 이래?”

첫눈이 내린 지난 4일 오후. 눈을 구경하는 설렘은 잠시뿐이었다. 최대 6cm가 넘는 ‘폭설’이 순식간에 도시를 뒤덮었기 때문.

특히 퇴근길 차량이 몰린 도로는 그야말로 ‘아수라장’. 귀가 시간이 늦어진 건 물론, 각종 추돌사고가 발생하는 등 피해가 끊이질 않았다.

일각에서는 이번 사태의 원인으로 지자체의 미흡한 대응을 지적하고 나섰다. 하지만 가장 주요한 원인 중 하나는 기후변화로 인한 ‘이상기후’.

한반도 기온 상승으로 인해, 짧은 시간 집중해서 눈이 퍼붓는 극단적인 폭설이 발생했다는 게 전문가들의 분석이다. 예상을 벗어나는 극단적 날씨로 인해, 대응도 미흡한 수준에 머물렀다는 것.

심지어 이같은 극단적인 폭설·한파 등 이상기후 현상은 시간이 갈수록 더 빈번하게 나타나고 있다. 피해 예방을 위한 대책 마련이 요구되는 이유다.

국립기상과학원에 따르면 지난 1912년부터 2021년까지 109년의 기간 동안, 전 지구적 기온 상승이 진행되며 한반도의 겨울은 점차 짧아진 것으로 나타났다. 구체적으로는 여름이 20일 길어지고, 겨울은 22일 짧아진 것으로 분석됐다.

동시에 모든 계절의 평균 기온은 상승하는 추세인 것으로 나타났다. 특히 겨울의 평균 기온은 10년마다 0.25도 상승하며, 여름(0.08도), 가을(0.16도) 등과 비교해 가장 높은 상승 폭을 보였다. 그야말로 겨울이 사라지고 있는 셈.

문제는 겨울이 짧아질수록 극단적인 날씨 변동성이 늘어나고 있다는 것. 특히 최근 2010년 이후 한국의 날씨 변동성이 커지는 추세다.

예컨대 지난 2012년과 2017년의 겨울 평균 기온은 각각 영하 3.6도, 3.7도로 기록됐다. 이는 지난 1981년 이후 40여년간 가장 추운 5년 중 하나에 포함되는 수치다. 전반적인 흐름을 거스를 정도로, 예측 불가능성이 커졌다는 얘기.

주목할 점은 갑작스러운 한파와 폭설 등 재난 상황이 빈번해지는 상황. 지난주 수도권을 중심으로 몰아친 폭설이 그 예시다. 지난 4일 오후 수도권을 중심으로 내린 첫눈은 2시간 만에 6cm가 쌓이며, 각종 도로마비 등 피해를 유발했다.

이번 폭설은 전반적인 해수면 온도 상승으로부터 비롯됐다. 우선 해수면 온도 상승으로 북극 해빙이 녹으면서, 북극의 찬 바람을 막고 있는 제트기류가 약해졌다. 이에 강한 찬 바람이 한반도로 내려왔다. 여기다 평년보다 수온이 높은 서해안에서 따뜻한 수증기가 찬 바람을 만나며 폭설을 유발한 것.

심지어 한반도의 경우 이같은 기후 변동성에 더 취약한 상황. 해수면 온도 상승이 여타 지역에 비해 유난히 높기 때문이다. 한반도 인근 해수면 온도는 2023년까지 지난 55년간 1.36도 상승했다. 이는 전 지구 해수면 온도 상승 속도의 2.5배 수준이다.

같은 원인으로 한 기습 한파 또한 빈번해지고 있다. 전날까지 따뜻한 기온이 유지되다가, 하루 만에 평균 기온이 10도 이상 하락하는 등 ‘오락가락’ 날씨가 잦아진다는 것.

환경부와 기상청이 발간한 ‘한반도 기후변화 전망 보고서’에 따르면 영하 12도 이하의 한파 발생 빈도는 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 또 우리나라의 평균 지표 온도가 전 지구 평균보다 2배가량 빠르게 상승하며, 기온 변동성이 유독 큰 것으로 분석됐다.

아울러 이같은 변동성은 단순 겨울철에만 한정되지 않는다. 올해 극단적인 폭염이 지나간 뒤, 뒤늦게 ‘가을장마’가 이어진 것. 일부 지방에 극단적으로 비가 쏟아지는 국지성 집중호우가 반복된 것 또한 기후변화의 영향이라는 분석이 우세하다.

올겨울에도 기습적인 한파와 폭설은 반복될 전망이다. 기상청은 최근 ‘겨울철 3개월 전망’을 통해 올 12월과 내년 1월 평균기온이 평년과 비슷하거나 낮을 것으로 전망했다. 동시에 따뜻한 날씨와 기습 강추위가 반복되는 현상이 나타날 것으로 내다봤다.

기상청 관계자는 “우리나라의 올해 겨울 기온과 강수량은 평년 수준으로 전망되는데 큰 해수면와 대기의 온도차로 인한 지역적 대설과 강한 기온 변동성에 따른 한파 피해에 특히 유의해야 한다”며 “재난 관계 부처, 지자체와 긴밀한 소통을 강화하는 등 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.