SNS 통해 활동 중단 결심 알려 “전 매니저들과 오해와 불신 풀었다” “모든 것이 제 불찰, 깊이 반성”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 전 매니저와의 송사, 불법 의료행위 의혹에 휩싸인 방송인 박나래가 방송 활동 중단을 선언했다.

박나래는 8일 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 밝혔다.

이에 따라 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘! 홈즈’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차할 것으로 보인다.

최근 불거진 전 매니저들의 폭로에 대해선 “지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 애기할 기회가 주어지지 않아, 서로 오해가 쌓이게 되었다”고 했다.

이어 “여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만, 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 했다.

박나래는 방송 활동 중단을 밝히면서 “그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 더붙였다.

박나래는 지난 3일 1인 기획사로 운영하던 앤파크에서 근무하던 매니저들이 퇴사 이후 그에게 부동산 가압류를 신청하면서 논란의 중심에 섰다.

전 매니저들은 박나래가 재직 중 직장 내 괴롭힘과 폭언, 특수 상해, 대리 처방, 진행비 미지급 혐의 등을 들어 1억원대의 손해배상소송도 청구를 준비하고 있다.

이에 대해 앤파크는 “최근 매니저들이 퇴직금 수령 이후 추가로 회사의 전년도 매출에 10%에 해당하는 금액을 요구했다”면서 “요구 금액도 증가했고, 이들의 횡령 혐의도 포착했다”면서 매니저들을 공갈 혐의로 고발했다.

박나래 또 이른바 ‘주사 이모’로 불리는 이씨로부터 불법으로 링거 주사를 맞은 의혹 등이 불거지면서 의료계로부터 의료법, 약사법 위반 방조죄 등으로 고발당했다. 박나래는 이같은 연이은 의혹으로 큰 심적 부담을 받은 것은 물론 향후 검찰 수사도 불가피해 방송 제작진 등을 고려해 일단 방송 중단을 결정한 것으로 보인다.

박나래는 KBS 21기 공채 개그맨으로 데뷔했으며, MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘 홈즈’ 등을 통해 인기를 얻었다.

2019년 MBC 연예대상에서 대상을 받았고, 이듬해 백상예술대상 TV부문 여자 예능상을 차지했다.