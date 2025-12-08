신대스포츠센터 2층 새 단장

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 젊은 부모와 영유아 가구가 많은 신도시 순천 신대지구 ‘신대 아이사랑 출산육아용품 대여소’가 확장 이전됐다.

기존 신대건강생활지원센터에서 이전한 곳은 신대스포츠센터 2층으로 모든 출산·육아용품을 비롯해 48종 225점의 장난감도 새로 구비해 서비스 품목을 확대했다.

대여 기간은 용품 유형에 따라 ▲출산 육아용품 90일 ▲장난감 21일이며 모든 용품은 소독 및 관리 과정을 거쳐 안전하게 제공된다. 반납 후에는 점검을 통해 재대여가 이뤄진다.

시는 이번 대여소가 출산·양육 초기 필요한 용품을 부담 없이 이용할 수 있는 시민 밀착형 복지공간으로서, 영유아 양육가정의 경제적 부담 경감과 실질적 육아 지원 기능 강화에 기여할 것으로 기대된다.

시 관계자는 “이용자의 의견을 적극 수렴해 필요한 품목을 지속적으로 확대해 아이 교육하기 좋은 도시 순천 명성을 유지해 나가겠다”고 말했다.

해룡면 신대지구 아이사랑 출산육아용품 대여소는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 자세한 문의는 신대 아이사랑 출산육아용품 대여소(061-749-6937)로 하면 된다.