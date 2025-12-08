[헤럴드경제=나은정 기자] 최근 서울의 한 가정에서 의대생 아들이 의사인 아버지를 가정폭력으로 경찰에 신고한 사건과 관련 교육계에서 ‘묻지마 의대’ 현상이 낳은 구조적 문제라는 비판이 나온다.

최근 서울의 한 경찰서에는 한밤중 “아버지에게 가정폭력을 당했다”는 다급한 신고 전화가 접수됐다. 경찰이 현장에 출동해보니 20대 남성 A씨와 그의 부친이 서로 화를 삭이지 못하고 대치하고 있었다. 의과대학에 재학 중이던 A씨가 학교에 자퇴서를 제출하자 이를 반대하던 부친과 갈등이 폭발한 상황이었다.

A씨는 자신이 미리 녹음해 둔 부친과의 대화를 경찰에게 들려주며 가정폭력을 주장했다. 녹음 파일에는 “수십 년을 키워줬는데 가족과는 상의 한마디 없이 이게 무슨 짓이냐”고 따지는 목소리가 담겼다. 욕설과 폭행 등의 정황은 발견되지 않았으나 A씨도 부친을 “당신”이라고 부르며 분노를 삭이지 못하는 모습이었다.

A씨는 경찰에 부친과의 분리 조치를 요청했지만, 그의 부친은 “자퇴가 처리되기 전까지 어떻게든 옆에서 아들을 설득해야 한다”고 호소한 것으로 알려졌다. 결국 경찰은 가정폭력은 없었던 것으로 판단하고 현장에서 사건을 종결 처리했다. 그러나 부자 사이 갈등은 수년간 이어져 왔으며, 이미 경찰 신고도 여러 차례 접수된 것으로 전해졌다.

A씨는 2023년 의대에 입학한 직후 정신적 고통을 호소하며 휴학했다. 지난해에는 의정 갈등을 기회 삼아 대학수학능력시험에 다시 응시해 다른 학교 경영학과에 합격했으나 부모의 반대로 입학하지 못했다고 한다.

교육계에서는 이 사건이 진로를 놓고 벌어진 부자 사이의 단순한 해프닝을 넘어 ‘묻지마 의대’ 현상의 한 단면이라는 평가가 나온다. 학생의 적성과 흥미보다 ‘의대 입학’ 자체가 목표가 된 사례가 늘고 있다는 것이다. 특히 지난 2년간 의대 정원 증원은 학부모들의 기대를 부채질했다.

종로학원에 따르면 지난해 의대를 다니다가 자퇴 등으로 중도 이탈한 학생은 386명으로, 전년도 201명보다 거의 두 배나 늘었다. 서울대·연세대·가톨릭대·성균관대·울산대 등 주요 5개 의대에서도 지난해 중도 이탈자가 16명으로 최근 5년간 최고치를 기록했다.

임성호 종로학원 대표이사는 최근 최상위권 성적의 중학생으로부터 “공대에 가고 싶은데 부모님이 반대하니 가치관에 혼란이 온다”는 상담 요청을 받았다고 한다. 그는 “가장 안정적 진로는 의사 같은 전문직밖에 없다는 위기감이 공고해진 결과”라며 “특히 가족이 의사인 경우에는 이 같은 생각이 세대를 넘어 전파되며 갈등이 증폭되고 있다”고 분석했다.