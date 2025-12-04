제품마다 ‘랜덤씰’ 무작위 제공 19일부터 성수동 팝업 운영

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데웰푸드가 연예기획사 하이브 소속 ‘엔하이픈’, ‘투어스(TWS)’와 협업한 겨울 시즌 온팩 제품 5종을 선보인다고 4일 밝혔다.

이번 제품은 전면에 멤버 단체 사진이 담겼다. 멤버 사진과 앨범 커버, 그래픽을 활용한 ‘빅 랜덤씰’로 구성됐다. 랜덤씰은 각 아티스트별 27종, 총 54종이다. 제품마다 랜덤씰 1종이 무작위로 포함된다.

엔하이픈 온팩은 ▷크런키 더블크런치바 그린티 ▷제로 블랙커런트베리 젤리 ▷몽쉘 코코넛&밀크커피 3종이다. 투어스 온팩은 ▷꼬깔콘 바닐라밀크맛 ▷말랑카우 블루베리치즈 2종이다.

이번 제품은 이날부터 롯데웰푸드 공식 온라인몰인 스위트몰에서 구매할 수 있다. 대형마트, 슈퍼마켓을 비롯한 오프라인 채널과 온라인 쇼핑 주요 채널에서도 만나볼 수 있다.

이번 제품 출시를 기념해 오는 19일부터 28일까지 서울 성수동에서 팝업스토어도 운영된다.

롯데웰푸드 관계자는 “좋아하는 아티스트의 패키지를 선택해 최애와 함께하는 달콤한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.