[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 전임 바이든 행정부 때 강화한 자동차 연비 규제를 완화한다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관 대통령 집무실(오벌 오피스)에서 새로운 연비 규제 기준을 발표했다. 자동차 제조사들이 준수해야 하는 최저 연비인 기업평균연비제(CAFE)를 2031 연식 기준으로 기존 1갤런당 50마일에서 1갤런당 34.5마일로 낮추는 게 골자다.

CAFE는 제조사가 판매하는 모든 차량의 평균 연비를 측정하는 것이다. CAFE가 높으면 그만큼 회사가 판매하는 차량의 연비가 높아야 한다는 뜻인데, 정님 바이든 행정부는 이를 1갤런 당 50마일로 상향했다. 내연기관차의 연비를 개선하고, 내연기관차보다 연비가 높은 전기차 판매를 늘리기 위한 유도 수단 중 하나였다.

이에 연비가 떨어지는 대형차 판매에 주력해온 제너럴모터스(GM)와 스텔란티스 같은 업체들은 연비 규제 완화를 요청해왔다. 이들은 CAFE 기준을 준수하지 못해 그동안 벌금을 내왔다.

기후위기를 ‘녹색 사기’라 규정하며 ‘모든 에너지는 좋은 에너지’를 기조로 삼는 트럼프 행정부는 지난 7월 의회가 제정한 법에 이 벌금을 폐지하는 내용을 포함시켰다. 여기에 연비 기준도 완화하면서 자동차 제조사들은 친환경 정책에 대한 부담을 덜게 됐다.

트럼프 행정부는 최근 압박받고 있는 고물가 논란의 타개책으로 이번 연비규제 완화를 활용할 것으로 보인다. 자동차 제조사들이 관련 기술 연구에 투자를 덜 해도 되는 만큼, 자동차 가격이 낮아질 것이라는 기대에서다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 “이런(바이든의) 정책들은 자동차 제조사들이 비싼 기술을 이용해 자동차를 만들게 해, 비용과 가격을 인상시켰고 자동차를 훨씬 나쁘게 만들었다”며 “이 (연비규제 완화) 조치로 인해 일반적인 소비자가 신차 가격에서 최소 1000달러(약 146만원)를 아낄 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

연비 기준 완화에 모든 자동차 제조사들이 화색인 것은 아니다. 연비 개선 기술에 투자해온 도요타나 전기차만 파는 테슬라 같은 업체들에는 이번 조치가 불리할 수 있다.