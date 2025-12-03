노동부 2026년 예산 확정…주4.5일제 전용 패키지 신설 총 276억원 투입…근로시간 단축·조직문화 컨설팅 병행 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 내년부터 주4.5일제를 도입하는 기업에 근로자 1인당 최대 80만원을 지원한다.

근로시간 단축을 유도하고 일·생활 균형을 확산하기 위한 노동시간 혁신 패키지가 새로 마련되면서다. 노동부는 주4.5일제 도입 기업을 대상으로 인건비·조직문화 개선·업무 프로세스 진단 등을 포함한 ‘워라밸+4.5 프로젝트’에 276억원을 반영했다.

3일 고용노동부에 따르면 국회는 2026년도 노동부 예산 37조6761억원을 최종 의결했다. 올해보다 2조3309억원 늘어난 규모로, 특히 근로시간 단축과 육아·모성보호 등 ‘행복 일터’ 조성을 위한 예산 증가폭이 컸다.

정부는 주4.5일제 확산을 위해 기업에 인건비·운영비를 직접 지원하고, 업무 구조 개선을 위한 주4.5일제 특화컨설팅(17억원)도 함께 제공한다. 근로시간 단축으로 인한 업무 공백을 최소화하고 조직문화 전환을 유도하는 데 목적이 있다. 노동부는 “기업들이 실질적으로 도입할 수 있도록 인력운영 개선, 업무조정, 조직문화 진단까지 패키지 형태로 지원을 확대했다”고 설명했다.

주4.5일제 지원과 함께 육아·모성보호 관련 예산도 전년 대비 503억원 증가한 4조728억원으로 늘었다. 육아휴직 대체인력지원금은 최대 월 140만원, 육아휴직 업무분담지원금은 최대 월 60만원으로 상향됐다. 배우자 출산급여·유산사산급여·난임치료 지원도 강화됐다.

국민취업지원제도(1조128억원), 청년일자리도약장려금(9080억원), 고령자통합장려금(107억원), 장애인고용장려금(4014억원) 등 대부분의 고용지원 사업이 확대됐다. AI 기반 직업훈련 프로그램(Top-tier AI 융합과정 등)과 지역고용 대응체계 예산도 대폭 늘어 미래 노동시장 대비 투자도 강화됐다.

노동부는 “주4.5일제 도입 기업 지원처럼 근로시간 혁신과 취약계층 맞춤형 사업을 통해 지속 가능한 노동환경을 구축하겠다”며 “확정된 예산이 현장에서 신속히 집행되도록 준비하겠다”고 밝혔다.