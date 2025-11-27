LG이노텍, 2026년 정기임원 인사 상무 5명 승진 경은국 상무, CFO·전무로 보직 발령 “경쟁력 강화 인재발탁…미래준비 위한 R&D인재도 중용”

[헤럴드경제=서경원 기자] LG이노텍 문혁수 대표이사가 부사장에서 사장으로 승진했다.

LG이노텍은 27일 이사회 결의를 통해 사장 승진 1명, 상무 신규 선임 5명 등 총 6명의 2026년 임원 승진 인사를 단행했다고 밝혔다.

2023년 12월 CEO(최고경영자)로 선임된 문 사장은 지속성장을 위한 미래 육성사업 발굴에 앞장서는 동시에 견고한 사업 포트폴리오 구축을 성공적으로 이끌어 사장으로 승진했다.

특히 반도체용 부품 사업부터 라이다(LiDAR)·레이더(Radar)를 포함한 자율주행 센싱 부품 사업, 로봇용 부품 사업까지 회사의 원천기술을 확대 적용할 수 있는 다양한 분야의 미래 사업을 가속화했다.

앞서는 2013년 LG이노텍 광학설루션 개발실장을 시작으로 연구소장, 광학설루션 사업부장 등 주요 보직을 역임하며 광학설루션 사업을 글로벌 1위로 키우는 데 핵심적 역할을 했다.

2022년 12월에는 최고전략책임자(CSO)를 맡아 사업 포트폴리오 재편을 주도했다.

이와 함께 LG이노텍은 인공지능(AI)을 활용해 광학 부품의 획기적인 수율 개선을 주도한 문연태 책임, 자율주행 신사업 분야에서 핵심 역할을 수행한 이경태 책임 등 주요 연구개발(R&D) 분야에서 성과를 낸 상무 2명을 신규 선임했다.

아울러 전장 파워 부품 사업 경쟁력 강화에 앞장선 남승현 책임, 광학솔루션 품질 경쟁력 제고에 기여한 장승우 책임, 협력적 노사관계 구축을 이끈 김진호 책임을 상무로 승진시켰다.

이와 함께 경은국 LG디스플레이 회계담당(상무)을 최고재무책임자(CFO/전무)로 보직 발령했다.

LG이노텍은 “이번 인사는 사업 근본 경쟁력 강화에 크게 기여한 인재 발탁을 통해 수익성 중심 지속성장 기반을 확고히 하는 데 중점을 뒀다”며 “미래 준비 주도 역량과 전문성을 겸비한 젊은 R&D 인재 중용에도 무게를 실었다”고 밝혔다.

앞으로 LG이노텍은 핵심 R&D 경쟁력을 제고해 나가며, 차별적 고객 가치를 창출할 수 있는 미래 사업 확장에 속도를 낼 방침이다.