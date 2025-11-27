강태영 은행장 취임 후 첫 조직개편

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행은 인공지능 전환(AX)과 생산적 금융 강화, 고객 중심 종합금융을 골자로 한 조직개편을 단행한다고 27일 밝혔다. 강태영 농협은행장이 취임한 후 첫 조직개편이다.

농협은행은 AX 컨트롤타워 역할을 할 AI데이터부문을 신설하고, 기존 블록체인팀을 디지털자산팀으로 확대 개편한다.

농협은행은 또 전략 일관성과 실행력 강화를 위해 디지털부문에 플랫폼 조직과 프로세스혁신부를 함께 뒀다. 이 부문에서는 NH올원뱅크 슈퍼 플랫폼화를 추진할 예정이다.

IT(정보기술)부문은 기술 중심의 운영 혁신을 위해 확대 개편, 테크사업부문(CIO)과 테크솔루션부문(CTO)으로 분리한다.

농협은행은 중소기업고객부를 기업성장지원부로 재편하고 생산적금융국을 설치한다. 여신심사부에는 전략산업심사국을 신설하고, 농식품투자단 내 투자운용팀을 확대한다.

이밖에 기존 WM(자산관리)사업부를 WM사업부와 투자상품부로 분리하고, 소비자보호지원국을 금융사기대응국으로 개편한다. 새로운 조직은 내년 1월부터 가동한다.

강태영 농협은행장은 “미래 금융환경 변화에 선제 대응해 고객과 사회에 더 큰 가치를 제공하는 은행으로 도약하겠다”고 말했다.