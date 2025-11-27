용산국제업무지구, 서울의 新중심으로 45만㎡ 면적…사업비 51조원 초대형 개발 2030년 아·태 글로벌기업 입주 목표

오늘 우리는 서울의 새로운 100년을 여는 자리에 있습니다. 51조 규모의 초대형 개발, 6000가구의 주택 공급, 직주락이 융합된 미래형 도시 구조의 용산을 통해 서울의 경쟁력은 한 단계 더 도약할 것입니다. 오세운 서울시장

[헤럴드경제=김희량 기자] 10년 이상 방치됐던 용산국제업무지구가 드디어 닻을 올렸다.

27일 서울 용산구 한강로3가 40-1 일대에서는 오세훈 서울시장, 황상하 서울주택도시개발공사 사장, 정정래 한국철도공사 사장 직무대행 등 5000여명의 귀빈 및 시민이 참석한 가운데 용산국제업무지구 기공식이 열렸다. 기공식에 참석한 오세훈 서울시장은 “스스로 길을 찾고 용감하게 길을 만드는 도시만이 국가의 경쟁력을 끌어올릴 수 있다”면서 “용산은 서울이 세계 5대 도시로 가는 변화의 중심에 있다”고 말했다.

이어 오 시장은 “2013년 사업 무산 이후에 10년 동안 멈춰 서 있어야했지만 서울시는 포기하지 않았다”면서 “지난해 2월 개발 계획을 발표한 후 시는 행정절차와 협업 체계를 재정비해 도시개발 평균 대비 20개월이나 앞당겼다”고 강조했다.

용산국제업무지구 도시개발사업은 오랜 기간 정체돼 있던 용산정비창 부지를 서울의 미래 경쟁력을 강화할 핵심 거점이자 ‘아시아의 실리콘밸리’에 버금가는 글로벌 업무 중심지로 재탄생시키는 대형 프로젝트로 지난 20일 실시계획을 인가받았다. 사업비는 총51조 규모다.

서울역~용산역~한강변 축을 하나로 연결하는 ‘입체복합수직도시’ 비전을 실현하는 이 초대형 도시개발사업을 통해 이 일대 45만6099㎡ 구역이 탈바꿈한다. 도로와 공원 등 2028년까지 부지조성공사를 완료할 예정이며 이르면 2030년 첫 글로벌 기업의 아시아·태평양 헤드쿼터와 주민들이 입주를 시작한다.

용산국제업무지구는 서울 도심 3축(광화문·여의도·강남)의 중심부에 위치한 서울의 마지막 대규모 유휴지다. 개발 완료 시 14만6000명의 고용과 32조6000억원의 생산 유발효과가 기대된다. 서울시가 향후 대한민국 전체의 성장축 역할을 할 것으로 기대하는 까닭이다.

시행자인 SH(서울도시주택개발공사)는 지난 36년간 마곡, 문정, 동남권 유통단지 등 서울시의 주요 개발사업 수행으로 얻은 경험을 바탕으로 코레일과 함께 이 지구를 일·주거·여가 기능이 결합된 ‘입체복합수직도시’로 조성할 계획이다. 사업기간은 2028년 12월31일(부지조성공사 완료예정일)까지다.

용산국제업무지구는 용도에 따라 ▷국제업무 ▷업무복합 ▷업무지원 3개 존(Zone)으로 구성된다. 특국제업무존은 개발 구역 내 4개 획지(A1~A4), 8만2938㎡ 규모로 글로벌 헤드쿼터 유치를 위한 초고층 빌딩군이 들어선다. 8개 획지(B3~B10), 8만1036㎡ 규모에는 오피스·오피스텔·리테일 등이 결합된 복합공간이 조성된다. 9만3723㎡ 규모에 달하는 5개 획지(C1~C5)에는 주거·의료·교육시설 등이 들어서게 입주 예정이다.

서울시는 ‘자연과 사람이 공존할 수 있는 도시공간’을 목표로 생활에 필요한 모든 활동과 이동이 한 건물이나 도보권 내에서 모두 해결할 수 있는 ‘콤팩트시티(Compact City)’를 구현하기로 했다. 또 고밀개발에 따른 오픈스페이스와 공공성 확보를 위해 전체 부지 대비 기반시설율(도로, 공원 등)은 41.8% 수준으로 계획했다.

시는 빠르면 2027년 말 주택분양이 이뤄지도록 토지분양과 건축 인허가에 대한 행정지원을 발빠르게 추진하고 있다. 시는 주택공급 부족 상황을 고려해 지난해 11월 발표한 1만3000호(지구내 6000호, 주변 7000호)에 더해 확대 가능한 물량을 면밀하게 살펴보고 있다.