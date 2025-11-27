[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천과 광양시를 잇는 77번 시내버스 노선에 캐릭터 버스가 시범 운영된다.

순천시는 짱뚱어와 두루미를 형상화해서 만든 ‘루미뚱이×몰랑이 캐릭터 버스’를 이달부터 내년 1월까지 2개월여간 도심 순환버스 노선에 한시적으로 운행한다고 밝혔다.

이번 캐릭터 버스는 대한민국 문화도시 순천의 문화콘텐츠 전략을 대중교통에 적용한 사례로 순천대학, 웃시장, 종합버스터미널, 아랫시장, 순천역, 광양터미널 등을 순환하는 77번 버스 2대에 적용돼 운행 중이다.

몰랑이와 루미뚱이가 함께 순천의 주요 명소를 누비는 듯한 디자인은 시민들과 관광객들의 눈길을 사로잡고 있다.

차량 외관은 물론 내부 시트와 천장까지 캐릭터 디자인을 적용해 탑승객들이 이동하는 동안 색다른 경험을 느낄 수 있도록 구성했다.

특히 천장에는 루미뚱이와 몰랑이가 탑승객을 바라보는 듯한 연출로 시각적 재미를 높였으며, 두 캐릭터를 활용한 좌석 커버 디자인도 버스 내부의 또 다른 매력적인 요소이다.

매일 이용하는 버스를 교통수단으로만 한정하지 않고 하나의 이동형 콘텐츠로 만들어 시민들에게 더 가까워짐과 동시에 큰 호응을 끌어내고 있다.

순천시는 ‘정원으로 떠난 잔망루피의 여름휴가’, ‘오천그린광장으로 산책나온 잔망루피’에 이어 캐릭터버스 운영까지 캐릭터 IP(지식재산권) 기반의 문화도시 사업을 확대하고 있다.