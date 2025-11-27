[헤럴드경제=서정은 기자] 대한전문건설협회는 27일 오전 10시 서울 전문건설회관에서 김영훈 고용노동부장관을 만나 전문건설업계 발전을 위한 방안을 논의했다.

이날 간담회에는 김 장관을 비롯한 노동부 관계자들이 참석했다. 전문건설업계에서는 윤학수 대한전문건설협회장을 비롯해 시·도회 및 업종별협의회 회장, 외국인력 자문단 등이 참여했다.

이 자리에서 협회는 노·사 상생과 준법 의지를 담은 상생선언문을 낭독했다. 협회는 새 정부의 전반적 정책기조가 건설현장 운영과 중소 전문건설업체의 경영환경에 직접적인 영향을 미치고 있는 만큼 건설현장의 안전·품질 확보와 산업의 지속 발전을 위해 필요한 현안을 전달했다.

주요 안건으로는 ▷건설산업의 지속발전을 위한 노·사 상생 협력 방안 ▷건설현장 안전·품질 확보를 위한 적정공사비 및 공사기간 반영 ▷원-하도급 간 협력 강화를 통한 건설안전 제고 ▷산업안전보건관리비 현실화 ▷건설현장 인력 수급 확대 방안 ▷건설근로자의 안정적 노후를 위한 퇴직급여 제도 개선 등이 논의됐다.

노동부는 전문건설업계가 겪고 있는 애로사항을 경청하고, 해결 방안 마련을 위해 함께 논의해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

윤 회장은 김 장관에게 “오늘 건의드린 사안을 균형 잡힌 시각으로 살펴주신다면 중소기업 경영의 정상화와 공정하고 상식적인 건설현장 조성에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

이에 김 장관은 “전문건설업계에서 건의해 주신 애로사항이 해결될 수 있도록 면밀히 검토하겠다”며, “정부의 정책 의지만으로는 한계가 있는 만큼 앞으로 업계와 정부가 함께 책임을 나누고 현장의 의견을 토대로 실효성 있는 제도 개선을 추진할 수 있는 긴밀한 소통의 자리를 만들겠다”고 답했다.