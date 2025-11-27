하노이 50호점 개점

[헤럴드경제=정석준 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 베트남 하노이 50호점을 개점했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 베트남 현지 매장은 모두 400호점으로 늘었다.

GS25는 남부 호찌민과 북부 하노이를 양대 거점으로 삼아 매장을 출점해 왔다.

지난 2018년 호찌민에 처음 진출해 7년 만에 남부 지역 점포를 350개까지 늘렸고, 지난 3월에는 하노이에 매장을 낸 뒤 8개월 만에 북부 지역 점포를 50호점까지 확대했다.

GS25는 현지에서 K푸드를 중심으로 한 상품을 선보이고 상권 특성에 맞춘 특화 매장을 운영하며 매장 수를 늘릴 수 있었다고 설명했다.

베트남에서 가장 인기가 높은 GS25 매장은 ‘K푸드 특화 매장’으로 떡볶이와 한국식 어묵, 김밥, 비빔밥, 과일소주 등이 매출 상위 품목으로 꼽힌다.

GS25는 한국식 떡볶이 조리법을 구현하기 위해 본사의 전문 식품 개발 연구원을 현지에 파견하기도 했다.

‘K뷰티 콘셉트 매장’을 찾는 현지 소비자도 많다. 이 매장에는 닥터지와 롬앤, 라운드랩 등 한국 화장품 브랜드 전용 매대가 마련돼 있다.

GS25는 최근 호찌민에서 ‘GS25 베트남 뮤직 페스티벌 2025’를 열어 한국과 베트남 아티스트 공연과 함께 GS25의 대표 맥주와 K푸드를 선보였다.