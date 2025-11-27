코리아전담반 현지 설치 후 첫 성과 소상공인 1만5000명 35억원 피해

[헤럴드경제=전현건 기자] 캄보디아에 근거지를 둔 식당 예약·대리 구매 사기 ‘노쇼 스캠’ 조직이 우리 정부와 현지 경찰 공조로 적발됐다.

국가정보원은 캄보디아 당국과 공조로 이달 13일 현지 시아누크빌에 있는 노쇼 스캠조직의 본거지를 급습해 한국인 조직원 17명을 검거했다고 27일 밝혔다.

지난달 27일 말레이시아 쿠알라룸프르에서 개최된 한국과 캄보디아 정상회담 당시 양국 합의에 따라 ‘대한민국 국민을 위한 캄보디아-한국 공동 전담반’(코리아 전담반)을 출범한 이후 캄보디아 현지 스캠조직을 적발한 최초 사례다.

코리아전담반은 한국인 조직원을 특정·검거하는 과정에서 캄보디아 경찰에 수사 정보를 전달하고 적극적 단속을 이끌어내는 등 실질적인 범죄 대응 협력 채널로서 주요한 역할을 수행했다.

이번에 적발한 범죄조직은 한국인을 비롯한 외국인으로 구성됐으며 올해 5월부터 현재까지 1만5000여개 국내 소상공인으로부터 약 35억원을 편취해 온 것으로 확인됐다.

‘노쇼–대리구매’ 사기는 스캠조직이 정부·공공기관 등을 사칭해 소상공인들에게 단체회식 혹은 대규모 용역계약을 의뢰한 후, 이를 미끼로 고가의 물품을 다른 위장업체에서 대리구매할 것을 요구해 돈을 가로채는 범죄다.

이들은 언론이나 수사기관 발표로 수법이 알려지면 군 부대 등으로 사칭기관을 바꿔가며 범죄를 이어왔다.

앞서 국정원은 올해 7월 캄보디아 시아누크빌 폐(廢)카지노 일대에서 한국인 등으로 구성된 ‘노쇼-대리구매’ 스캠 조직이 왕성하게 활동 중인 정황을 포착하고 추적을 시작했다.

이어 해당 조직의 캄보디아 소재지, 한국 조직원 신원, 디지털 기록 등 추적 단서를 입수해 ‘보이스피싱 정부합동수사단’에 지원하고 공조 추적을 진행했다.

정부합동수사단은 국정원으로부터 정보를 지원받은 즉시 수사에 착수하고 범죄조직원 인터폴 수배 등 법적 절차를 완료했다.

아울러 ‘코리아 전담반’을 통해 관련 사항을 캄보디아측과 실시간 공유해왔다. 캄보디아 경찰도 우호적 태도로 적극적으로 협력해 단속이 신속하게 이뤄지게 됐다.

경찰청(전기통신금융사기 통합대응단)은 범행 대상이 될 우려가 있는 소상공인에게 사전에 연락해 주의를 당부하는 등 예방 노력도 병행해 피해를 최소화했다.

국정원은 “대통령실 주도로 초국가범죄 대응을 위한 유관기관 간 공조 와 유기적인 협력이 이뤄진 결과”라며 “앞으로도 ‘코리아 전담반’을 중심으로 캄보디아 경찰과 긴밀히 협력해 우리 국민을 노리는 초국가범죄조직을 끝까지 추적·발본색원해 나가겠다”고 강조했다.