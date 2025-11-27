정부, 3건 예타·타재 통과…“대형 재정사업 신속 추진” 수도권 감염병 전문병원 348병상 신설…“대규모 감염병 대응 기반” 구미~군위 21.2㎞ 고속도로 신설…신공항·국가산단 물류 개선

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 감염병 대응 역량 강화와 지역 산업 기반 확충을 위해 수도권 감염병 전문병원 건립, 구미~군위 고속도로 신설, 대구북부 농산물도매시장 현대화 등 3개 대형 재정사업의 추진을 공식 확정했다.

기획재정부는 27일 임기근 제2차관 주재로 ‘2025년 제11차 재정사업평가위원회’를 열고 예비타당성조사(예타)·타당성 재조사 결과를 심의한 결과 세 사업 모두 타당성을 확보했다고 밝혔다. 위원회 통과로 해당 사업들은 주무부처가 곧바로 본격적인 집행 절차에 들어가게 된다.

예타를 통과한 수도권 감염병 전문병원 건립 사업은 성남 분당서울대병원 내에 음압병상 179개를 포함한 총 348병상을 신축하는 내용이다. 총사업비는 4356억원 규모다. 대규모 감염병 상황에서 수도권의 대응 체계를 체계화하고, 국가 감염병 대응 경쟁력을 높이는 핵심 인프라로 평가된다.

토교통부가 추진하는 구미~군위 고속도로 신설 사업(총사업비 1조5627억원)은 구미시 원평동과 군위군 호령면을 잇는 21.2㎞ 구간에 왕복 4차로, IC 2곳, JCT 2곳을 설치하는 내용이다. 경부고속도로와 중앙고속도로를 동서로 연결해 대구·경북 통합신공항 접근성을 크게 높이고, 구미 국가산단의 물류 수송 효율 개선이 기대된다.

농림축산식품부는 노후화된 대구북부 농산물도매시장을 달성군 하빈면으로 이전·신축하는 현대화 사업(총사업비 4403억원)을 추진한다. 부지 27만8026㎡, 건축연면적 15만5654㎡ 규모로 조성되며, 신선물류 체계를 개선하고 지역 온라인 도매시장의 거점 기능을 강화하는 것이 목표다.

임기근 차관은 “새 정부 들어 대형 재정사업의 신속한 추진을 위해 매달 재정사업평가위원회를 열고 있다”며 “앞으로도 신속한 의사결정을 통해 국가 아젠다에 적기에 대응할 수 있도록 예타제도를 기민하게 운영하겠다”고 강조했다.