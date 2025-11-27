“李정부 성공 위해 개혁작업 늦출 수 없는 상황”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 27일 “예산 국회가 끝나면 좀 곧 이어 12월 임시국회가 시작되고, 그때는 사법개혁안 등 개혁 입법에 대한 본회의 통과를 시켜야 한다”고 강조했다.

정 대표는 이날 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 “며칠이 될지는 모르겠지만 장기간 필리버스터를 해야 하지 않을까 그런 생각이 든다”며 이같이 밝혔다.

정 대표는 “우리는 이재명 정부 성공을 위해서 민생 개혁과 각종 개혁 작업에 대해서 한 치도 늦출 수 없는 상황에 놓여 있다는 생각을 가져야 한다”며 “며칠 있으면 12·3 비상계엄 내란 1년이 되는 날”이라고 했다.

그러면서 “그 내란의 밤 우리가 죽음을 각오하고 국회 본회의장을 사수해 비상계엄 해제 결의안을 통과시켰던 그때의 심정으로 돌아가 정말 결연한 자세로 각종 사법개혁안 등을 통과시켜야 한다”고 거듭 강조했다.

정 대표는 또 “예산 국회를 잘 마무리하는 것은 매우 중요하다”며 “이재명 정부 출범 이후 첫 번째 예산이라고 할 수 있다. 정부의 성공을 위한 첫 번째 예산이 차질 없이 잘 순항하고 통과될 수 있도록 의원님들께서 적극 협조해 주시기 바란다”고 당부했다.