[헤럴드경제=함영훈 기자] 문체부와 한국관광공사는 27일 관광지, 관광콘텐츠, 관광발전 기여자 3개 큰 분야, 10개 작은 항목의 ‘한국관광의 별’을 엄정한 심사끝에 뽑아 발표 및 시상했다.

관광지 분야에선 ‘경주 황리단길’, ‘대구 사유원’, ‘김유정 레일바이크’, ‘제주 비양도’가 선정됐다.

‘올해의 관광지’, 경주 황리단길은 과거와 현재가 공존하는 공간으로 전통과 젊은 감성이 어우러진 매력적인 관광지이다. 대릉원과 첨성대 옆 길에 늘어선 신구조화 아케이드이다.

젊은 창업자들이 전통 한옥과 오래된 골목길을 개조해 감성 카페와 퓨전 음식점, 공방 등 다양한 즐길 거리가 있는 곳으로 재탄생시켰다.

도심 한가운데에 있는 고분군과 어우러지는 이색적인 분위기, 멋스러운 한옥이 ‘경주 황리단길’을 매력적으로 만든다.

‘유망 관광지’에 선정된 대구 군위 사유원은 팔공산 지맥을 따라 조성된 대한민국 대표 ‘케이-정원’이다.

자연, 건축, 예술이 어우러져 사계절 다른 풍경과 정원의 미학을 경험할 수 있다. 세계적인 건축가와 조경가, 예술가들의 손길이 담긴 산책로는 관람객에게 사색과 치유의 경험을 선사한다는 평을 받았다.

또한 ‘자연 속의 미식과 예술’을 주제로 한 다양한 콘텐츠들을 통해 바쁜 현대인에게 쉼과 사색, 영감을 건네고 있다.

‘무장애 관광지’에 선정된 김유정 레일바이크는 옛 경춘선 철길을 따라 달리며 자연과 감성을 함께 느낄 수 있는 관광지이다.

‘금사빠’ 문학가로 알려진 감성 넘치는 김유정 작가의 고향마을 김유정 역에서 ‘엄마야 누나야 강촌 살자’ 시가 보이는 강촌까지 이어진다.

완만한 경사지에 휠체어 탑승이 가능한 ‘동행 레일바이크’를 비롯해 휠체어 리프트가 설치된 낭만 객차를 도입하고, 무장애 동선, 점자·음성 안내 시스템 등 모두가 함께 이용할 수 있는 포용적 관광 환경을 조성했다.

‘친환경 관광지’에 선정된 제주 비양도는 한림항에서 배로 15분 거리에 있는 작은 섬으로, ‘작은 제주’라고 불릴 만큼 제주 고유의 자연과 문화를 간직하고 있다.

작은 섬인데도 자전거 둘레길, 등산 트레킹길이 잘 조성되어 있으며, 두개의 분화구와 한 개의 라군을 가졌다.

기암절벽, 초지, 숲이 원형 그대로 보존되어 자연경관이 아름답게 펼쳐져 있으며, 폐기물 최소화와 다양한 친환경 여행 캠페인 추진, 주민·관광객 모두 도보와 자전거 활용 등 지속 가능한 생태관광 모델을 구현하고 있다.

관광콘텐츠 부문에선 ‘함안 낙화놀이’, ‘고창 상하농원’, ‘강진 누구나 반값 여행’, ‘대전 꿈씨 패밀리 도시마케팅 활성화 사업’이 뽑혔다.

‘지역특화 콘텐츠’ 분야에 선정된 함안 낙화놀이는 조선 선조 때부터 전승되어 오던 전통 불놀이로, 한국전쟁 등으로 명맥이 끊길뻔했으나 주민들의 역사 고증 등 노력으로 복원했다.

함안 무진정(함안군 함안면 괴항마을 소재) 연못에서 참숯 가루를 한지로 감싸 만든 ‘낙화봉’에 불을 붙여 연못의 수면 위로 흩날리는 불꽃(낙화)의 장관을 감상할 수 있다.

지난해에 이어 올해도 일본인 관광객들이 대거 몰려와 조선의 불꽃놀이를 즐겼다.

‘지역상생 관광모델’로 선정된 고창 상하농원은 농어촌 복합 체험형 테마공원으로, 개장 초기부터 ‘지역과 함께하는 성장’을 원칙으로 채용과 생산, 유통, 사회공헌 등 기업활동의 전 과정에서 지역을 우선하고 지역사회 환원 활동을 지속 전개해 왔다.

고창군과 전북권에서 원재료를 직거래로 조달하고, 이를 가공식품, 레스토랑, 체험행사에 활용해 생산-가공-관광이 결합된 순환형 지역경제 모델을 운영하고 있다.

‘혁신 관광정책’은 도시관광 브랜딩, 관광객 유입 사업, 관광 홍보 캠페인 등 공공에서 추진한 혁신적인 관광정책에 대한 시상으로, ‘강진 누구나 반값 여행’과 ‘대전 꿈씨 패밀리 도시마케팅 활성화 사업’이 선정됐다.

‘강진 누구나 반값 여행’은 전국 최초로 지역여행 경비 절반을 지역화폐로 지원하는 ‘반값여행’을 추진한 대표적인 지역 관광정책 사례로, 관광객의 재방문을 독려함으로써 지역 경제 활력과 생활인구 증가에 기여했다.

‘대전 꿈씨 패밀리 도시마케팅 활성화 사업’은 잊혔던 대전 엑스포 마스코트인 ‘꿈돌이’ 캐릭터를 현대적으로 재해석해 ‘꿈씨 패밀리’라는 가족 캐릭터로 확장, 관광상품과 결합해 도시관광 브랜드를 구축하고 효과적으로 도시를 마케팅했다.

관광발전 기여자 부문에는 제주올레와 ‘폭싹 속았수다’의 임상춘(필명) 작가가 선정됐다.

제주올레는 사라진 옛길을 되살려 친환경적 걷기 여행 문화를 조성하고, 이를 바탕으로 제주 관광브랜드 이미지를 높였다.

스페인 산티아고 순례기를 벤치마킹한 제주 올레를 일본 큐슈 올레가 다시 따라했다.

유명 관광지만을 방문하던 기존 여행 방식을 ‘점과 점을 잇는 선의 여행’으로 확장해 단발성 소비 여행에서 체류형 여행으로 이어지는 지속 가능한 관광으로의 전환을 이끌고, 한국 도보 여행길의 위상을 높였다.

한국관광 홍보 명예 공헌인물에는 ‘임상춘(필명)’ 작가가 선정됐다. 대표 작품 ‘폭싹 속았수다’는 제주도와 경북, 전남 등 전국 다수 지역의 아름다운 풍광을 배경으로 촬영되어 시청자들의 관심이 자연스럽게 해당 지역 관광지로 이어지게 했다.

드라마 정서가 가득 담긴 촬영지들은 시청자들의 방문을 유도했고, 이는 지역관광 활성화라는 파급효과를 불러일으켰다. 이 드라마는 대만 등 중화권 관광객들도 대거 몰려드는 계기가 됐다.