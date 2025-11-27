이창용 총재, 27일 기자간담회서 강조 “연금 환헤지로 수익성 확보할 수 있어”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재는 27일 국민연금 환헤지에 대해 “오히려 국민 노후자산을 보호하기 위한 것”이라고 말했다.

그는 이날 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 기자간담회를 열어 “연금 자산 규모를 안정적으로 가져가야 하기 때문”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “(국민연금이) 해외로 돈을 많이 가져갈 때는 원화 가치 절하, 가지고 들어올 때는 절상이 발생한다”며 “연금 지급을 위해 해외 자산을 들여와 지급할 때도 고려해야 한다”고 말했다.

이 총재는 “절하 국면에서는 원화 표시 수익률이 높아지지만, 장부상 수익률이 높다고 해서 노후 자산이 커지는 것은 아니다”라며 “환헤지 등으로 수익성을 확보할 필요가 있다”고 말했다.

최근 정부는 국민연금과 함께 외환시장 안정 방안을 논의하고 있다. 이 과정에서 국민연금의 전략적 환헤지가 환율 안정 도구로 쓸 수 있다는 주장이 제기됐다.

국민연금이 환헤지를 실시하면 선물환을 매도(숏)하게 되면서 달러가 외환시장에 풀리고 환율이 내려갈 가능성이 커진다.

이와 관련 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 앞서 “환율 상승에 대한 일시적 방편으로 연금을 동원하려는 목적은 전혀 아니다”고 설명했다.