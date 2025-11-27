27일 3사 공동 기자간담회 개최 합병 과정 및 향후 계획 발표

[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국판 핀테크 ‘빅딜’을 성사시킨 네이버와 두나무가 5년간 10조원을 투자해 세계 ‘블록체인, 웹3, AI’ 시장에 도전장을 던진다.

막강한 시너지를 통한 기술 생태계를 확보해 디지털 자산 패권 경쟁을 선점한다는 목표다.

두 회사의 합병으로 글로벌 시장에서도 보기 드문 AI, 전자상거래, 가상자산 분야를 아우른 초대형 핀테크 기업이 출격하게 됐다. AI와 웹3가 결합한 미래 금융 플랫폼이 현실화 되면서, 세계 무대를 겨냥한 디지털 금융 지각변동이 본격화될 것으로 보인다.

네이버, 네이버파이낸셜, 두나무는 27일 네이버 사옥 1784에서 3사 공동 기자 간담회를 열고 기업 결합을 공식 선언, AI와 웹3 융합을 통한 글로벌 시장 공략에 나선다고 밝혔다. ▶관련 기사 5면.

양사는 5년간 10조원을 투자해 국내 AI, 웹3 관련 생태계를 육성하며, 국내를 넘어 세계 글로벌 디지털 금융 플랫폼의 새로운 질서를 만들겠다는 포부다. 최수연 네이버 대표는 “이미 기술과 서비스적 배경을 갖춘 글로벌 플레이어가 나타나고 있는 상황에, 국내 기업들이 경쟁력을 확보하려면 기반 생태계 조성과 활성화는 반드시 필요하다”며 이같이 공언했다.

이를 위해 ▷두나무의 블록체인·웹3·글로벌 최고 수준인 디지털 자산 거래량 ▷페이의 결제와 금융서비스 ▷네이버의 AI와 검색 인프라 및 대규모 콘텐츠와 커머스 서비스 역량을 응집한다.

네이버와 두나무의 결합도 이러한 청사진을 토대로 결정됐다.

최 대표는 “블록체인 대중화 흐름(mass adoption)과 AI가 스스로 판단하고 일을 처리하는 에이전틱 AI(agentic AI)단계로 넘어가는 과정이 맞물린 현재의 기술적 모멘텀은 새로운 기회가 열리는 중요한 시점”이라며 “이 기회에 글로벌에서 새로운 혁신을 도모하자는 데 네이버와 두나무가 뜻을 함께했다”고 말했다.

오경석 두나무 대표도 “양사의 역량을 결합해 글로벌 기술 변곡점을 위기가 아닌 기회로 삼아 더 큰 도약을 도모하는데 이번 딜의 본질적인 목표가 있다”고 강조했다.