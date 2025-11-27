[헤럴드경제=김보영 기자] 한국이 오픈AI의 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘챗GPT’ 국가별 매출 비중에서 미국에 이어 2위를 차지한 것으로 나타났다.

26일 글로벌 데이터 인텔리전스 기업 센서타워가 공개한 보고서에 따르면, 챗GPT 앱 매출에서 한국 비중은 5.4%로 전 세계 2위에 올랐다. 1위는 35.4%를 기록한 미국이다.

챗GPT 앱의 국가별 다운로드 비중은 인도가 15.7%로 가장 높았고 한국은 1.5%로 21위에 머물렀다.

하지만 ‘다운로드당 매출(RPD)’은 미국이 35.4%로 1위를 기록한 데 이어, 한국은 5.4%로 전 세계 2위를 차지했다. 특히 다운로드당 매출도 8.7달러로, 미국 8.8달러와 비슷한 수준이다.

한국에서 챗GPT 다운로드는 지난 8월 역대 최고치를 찍었고, 매출은 10월 다시 한 번 정점을 찍은 것으로 파악됐다.

센서타워는 챗GPT가 올해 1월 1일부터 11월 20일까지 한국 앱 마켓 전체에서 다운로드 1위, 매출 4위를 기록했다고 밝혔다.

센서타워는 “1∼3위와 5위 등 매출 상위권이 모두 게임 앱이라는 점을 고려할 때 비게임 앱인 챗GPT의 4위는 더욱 두드러진 성과”라고 설명했다.

챗GPT는 국내 AI 어시스턴트 분야에서 다운로드·매출·일일 활성 사용자(DAU) 모두 1위를 기록했다. 이는 구글의 제미나이(Gemini) 대비 다운로드는 2배, DAU는 8배 앞서는 수치다.

챗GPT 이용자의 1인당 월 체류시간은 367분으로, 네이버의 1.7배에 달했다. 월간 방문 횟수는 유튜브, 네이버, 구글, 다음에 이어 전체 5위를 차지했다.

센서타워는 “단순 검색이나 질문을 넘어 문서 작성, 기획, 분석 등 다양한 생산성 활동이 장시간 이루어지고 있음을 보여준다”라며 “한국 사용자에게 챗GPT는 더 이상 검색 도구가 아니라 일상적인 작업 공간으로 자리매김했음을 반영한다”고 분석했다.