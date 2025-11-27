기아는 26일(현지시간) 영국 유력 자동차 전문 매체 탑기어가 주관하는 ‘2026 탑기어 어워즈’에서 ‘더 기아 PV5’(이하 PV5·사진) 패신저 모델이 ‘올해의 패밀리카’에 선정됐다고 27일 밝혔다.

탑기어 어워즈는 영국의 유력 자동차 전문 매체 탑기어 매거진이 매년 진행하는 자동차 시상식으로 지난 1년간 글로벌 시장에 출시된 신차들을 대상으로 기술 혁신, 디자인, 실용성, 주행성능, 유지비 등 다양한 기준을 고루 평가하여 가장 우수한 차량을 선정해 세그먼트별로 ‘올해의 차’를 선정한다

앞서 경상용차 업계 최고의 상인 ‘2026 세계 올해의 밴’에서 심사위원 26인 전원일치로 선정된 바 있는 PV5는 기존 SUV(스포츠유틸리티차량)와 승용차가 수상하던 탑기어 어워즈 올해의 패밀리카에 밴으로서 최초 선정되며 공간 활용성, 기능성 등 경쟁력을 다시 한 번 입증했다는 평가다.

탑기어 관계자 잭 스칼랫은 PV5에 대해 “넉넉한 공간, 미래지향적이고 신선한 스타일, 뛰어난 효율성을 갖췄으면서도 가격 경쟁력이 뛰어나다”며 “이 외에도 뛰어난 주행성능, 다른 전기차를 압도하는 정숙함 등 가족 고객을 타깃으로 한 세심한 설계와 명확한 방향성이 눈에 띄는 차”라고 평가했다.

한편, 현대자동차의 소형 전기차 캐스퍼 일렉트릭도 이번 시상식에서 ‘올해의 소형차’에 선정됐다.

캐스퍼 일렉트릭은 현대차가 전기차의 대중화를 앞당기기 위해 유럽에 출시했으며 견고하면서도 콤팩트한 SUV(스포츠유틸리티차량) 스타일에 도심 주행이 용이하며 최대 229마일(약 369㎞)의 주행거리를 갖춰 장거리 주행에서도 강력한 성능을 발휘하는 것이 특징이다. 서재근 기자