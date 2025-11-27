한 남성복 브랜드 세탁 라벨 사진 확산 누리꾼들 “시대에 뒤떨어진 성차별” 지적

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘이 옷은 사랑하는 여성에게 맡기세요.’

중국의 한 남성복 브랜드 세탁 라벨에 적힌 이 문구에 소비자들이 ‘발끈’ 했다. 의류 회사는 이 문구를 왜 적었을까. 옷이 너무 소중하니 옷을 잘 아는 여성에게 세탁을 맡기라는 소리다.

지난 25일 중국 중화망 등 현지 매체에 따르면 한 소비자가 온라인 상에 올린 남성복 세탁 라벨 사진이 확산하면서 성인지 감수성 논란이 일고 있다.

라벨에는 ‘이 옷을 사랑하는 여자에게 맡기세요. 그녀는 모든 것을 알고 있습니다’라는 문장이 중국어와 영어로 적혀있다. 영어 문장에서는 오자도 발견됐다. ‘사랑하는’에 해당하는 영단어 ‘beloved’에 ‘L’이 빠져 있다.

이를 본 일부 누리꾼들은 “빨래는 항상 여자의 몫이냐”, “성별 고정관념을 강화한다”, “구체적인 세탁 방법을 표기하면 되지 않냐”며 비난을 이었다.

논란이 커지자 해당 남성복 브랜드 측은 “과거 소비자들의 피드백을 통해 일부 남성 고객들이 의류 소재나 세탁·관리에 대한 지식이 부족한 반면 여성들은 세부 사항에 더 신경을 쓰는 경향이 있음을 파악악했다”며 “부적절한 취급으로 인한 옷 손상을 방지하기 위해 주변 사람들과 함께 의류 세탁·관리에 주의를 기울이도록 장려하기 위한 것이었다”고 해명했다.

그러면서 “시대에 뒤떨어지는 성차별 문구를 세탁 라벨에 포함한 것은 잘못이었다”고 인정하며 향후 유사한 논란이 발생하지 않도록 소비자의 의견을 경청하고 주의를 기울이겠다고 밝혔다.