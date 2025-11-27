AI 기반 금융·통신 데이터 분석 통해 보이스피싱 공동 대응 체계 마련 방침

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 26일 LG유플러스와 보이스피싱 피해 예방을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 금융과 통신 데이터를 결합한 인공지능(AI) 기술 기반의 예방 체계를 구축한다고 27일 밝혔다.

이번 협약을 통해 국민은행은 거래 패턴, 계좌 행동 데이터, 채널 이용 이력 등 금융 데이터를 분석해 고위험 거래 유형과 이상 징후를 정교하게 분석한다. LG유플러스는 AI 통화 애플리케이션(앱) ‘익시오(ixi-O)’의 실시간 보이스피싱 탐지 기능, 악성앱 설치여부, 위험 인터넷주소(URL) 접속여부 등 보이스피싱에 자주 활용되는 통신 특성을 기반으로 데이터를 선별한다.

양사는 이러한 분석 역량을 결합해 고위험 통화와 연계된 이체나 인증 과정에서 실시간 경고와 추가 인증 절차를 제공하는 등 고도화된 공동 대응 체계를 구축할 예정이다.

또한 양사는 보이스피싱 수법 변화와 피해 특성 등 세부 데이터를 체계적으로 분석해 금융당국, 수사기관과 공유할 통계 및 분석 자료를 마련할 계획이다.

국민은행은 알뜰폰 사업자로서 LG유플러스의 익시오를 연내 제휴서비스로 고객에게 제공할 예정이다.

국민은행 관계자는 “이번 협약은 금융과 통신 데이터를 결합해 보이스피싱을 더욱 정교하게 탐지하고 차단하기 위한 의미 있는 협력”이라며 “앞으로도 체계적이고 안전한 금융 생태계를 조성해 국민의 소중한 자산 보호에 최선을 다하겠다”고 전했다.