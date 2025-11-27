GPU 26만장 확보·활용 논의 “AI 강국 도약 및 생태계 구축”

[헤럴드경제=고재우 기자] “정부와 민간이 한 팀이 돼 AI 강국으로 도약하고, 국내 AI 경쟁력의 발전과 확장을 이끌 수 있는 생태계 구축에 정책적 노력을 기울이겠다.” (류제명 과학기술정보통신부 2차관)

과학기술정보통신부(과기정통부) 류제명 2차관이 27일 광화문 인근에서 삼성전자, 현대자동차, SK텔레콤, 네이버 등과 그래픽처리장치(GPU) 워킹그룹을 발족했다고 밝혔다. 이를 통해 인공지능(AI) 강국 도약을 위한 GPU 26만장 확보 및 활용 계획 등을 심층 논의할 계획이다.

지난 APEC 등을 계기로 과기정통부는 정부와 민간이 첨단 GPU 26만장 확보 추진을 공식화했다. 정부 5만장, 삼성전자·현대차·SKT 5만장, 네이버 6만장 등이다. GPU 워킹그룹 발족은 국가적 관점에서 이행 계획과 향후 구체적인 대응 전략 등 워킹 계획 논의를 위해 마련됐다.

이날 워킹그룹 발족식에는 류 2차관을 비롯해 송용호 삼성전자 부사장, 진은숙 현대자동차 부사장, 유경상 SKT AI CIC장, 김유원 네이버클라우드 대표 등이 참석했다.

참석자들은 ▷정부와 민간의 첨단·대규모 GPU 확보·활용 전략 등 공유 ▷국내 AI 생태계 활성화를 위한 상호 협력 방안 ▷글로벌 AI 경쟁력 강화를 위한 중장기 대응 전략 등에 대해 의견을 나눴다. 나아가 상시 협력 체계 구축 필요성에 공감하고, 워킹그룹을 수시로 가동키로 합의했다.

아울러 과기정통부는 실무 워킹그룹(단장 과기정통부 AI인프라국장) 중심으로 수시 소통을 추진하는 한편, 필요시 고위급 워킹그룹 개최를 통해 전략적 대응 방안을 강구해 나갈 계획이다. 정부는 워킹그룹 등에서 제기된 지원 필요 사항을 적극 검토하고, 실효적 이행 방안을 추진할 방침이다.

류 2차관은 “GPU 워킹그룹 발족은 APEC 계기로 한 젠슨황 엔비디아 대표, 주요 AI 기업 접견 후속 조치”라며 “AI 시대의 핵심 인프라인 첨단 GPU 대규모 확보와 전략적 활용 등을 통해 성과 창출을 지향하는 본격 협력 단계”라고 강조했다.