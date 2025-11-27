공급망 경쟁력 향상 위한 협력 강화 왕노이 6만7000㎡ 허브 물류센터 운영 돌입 이커머스 성장 속 협력 범위 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운이 글로벌 사업 확장 전략의 일환으로 태국 최대 유통회사인 CP 엑스트라와 물류 파트너십을 체결했다.

CJ대한통운은 지난 26일 태국 방콕에 있는 CP 엑스트라 본사에서 ‘전략적 유통-물류 기술 파트너십 업무협약(MOU)’을 체결했다고 27일 밝혔다. 체결식에는 CJ대한통운의 신영수 대표이사와 조나단 송 글로벌사업부문 대표, CP 엑스트라의 타닛 치라바논 대표와 티라유 송벳카셈 최고디지털책임자 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

양사는 협약을 통해 유통, 물류 각 분야 최고 수준의 운영 역량과 기술력을 기반으로 공급망 경쟁력을 향상시키는 데 적극 협력하기로 했다. CP 엑스트라는 태국 CP그룹의 자회사로 대표 도매·소매 브랜드인 마크로와 로터스를 운영하고 있다.

먼저 CJ대한통운은 이달 초부터 태국 아유타야주 왕노이 지역에 위치한 6만7000㎡ 물류센터 운영에 돌입했다. 향후 총 16만4000㎡에 달하는 물류센터들을 추가로 운영하기로 했으며 이는 태국 내 물류 운영사 중 최상위권 규모다.

이 센터들은 전국 마크로 도매점으로 상품을 공급하는 허브 역할을 하는 핵심 거점으로 일반 소비재 같은 상온 상품은 물론 채소·과일 등 신선 식자재, 육류·수산물 등 저온 상품까지 취급하는 복합물류센터다. CJ대한통운은 국내외에서 축적한 콜드체인 물류 역량을 바탕으로 온도대별 특성에 최적화된 운영을 통해 품질 높은 물류를 수행할 예정이다.

양사는 풀필먼트 분야에서도 협력을 강화한다. CP 엑스트라의 이커머스 사업은 온라인 판매 확대에 따라 가파른 성장세를 보이고 있다. 이에 따라 보관, 재고관리, 포장 등 이커머스 물류에 특화된 전문 풀필먼트 서비스의 필요성 또한 커지고 있다.

CJ대한통운은 국내에서 패션, 뷰티, 소비재 등 다양한 상품군을 대상으로 최적화된 풀필먼트 운영 경험과 기술력을 축적해 오고 있다. 2025년 3분기 기준 CJ대한통운의 국내 풀필먼트 물량은 2400만 박스로 전년 동기대비 58.1% 급증했다.

CJ대한통운은 CP 엑스트라의 마크로 도매물류를 안정적으로 운영한 후 소매점 대상 물류영역과 창고, 매장 등 주요 거점 간 상품을 대량으로 이동하는 수송물류 분야에서도 협력을 추진할 계획이다.

아울러 첨단 물류 IT 시스템 개발도 함께 추진할 계획이다. 양사는 CP AXTRA의 태국 전역 유통 네트워크에 맞춰 신규 창고관리시스템(WMS)과 통합형 토탈 컨트롤 타워(TCT)를 포함한 차세대 물류 시스템을 공동 개발하기로 했다. 시스템이 구축되면 물류센터 작업 흐름, 권역 간 운송, 매장 단위 주문 관리 등 물류 운영 전 과정의 실시간 확인이 가능해져 고객에게 더 안정적이고 예측 가능한 공급망을 제공할 수 있다.

신영수 CJ대한통운 대표이사는 “태국 최대 유통기업인 CP 엑스트라와의 파트너십은 K물류의 글로벌 경쟁력이 본격적으로 확장되는 전환점”이라며 “국내외 물류 시장에서 축적한 전문성과 첨단 기술력을 결합해 태국 유통 공급망 혁신에 이바지하고 세계 곳곳으로 확산해 글로벌 핵심 물류 파트너로서 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.