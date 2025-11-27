문체부-한국관광공사 엄정 심사끝 선정 황리단길·사유권 등 APEC 경북·대구 호평 올해 이슈였던 ‘K-등산’ 열풍 누락 아쉬움

[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 한국관광공사(사장직무대행 서영충, 이하 관광공사)와 함께 11월 27일(목) 오후 3시, 서울신라호텔에서 ‘2025년 한국관광의 별 시상식’을 개최한다. 문체부 김대현 제2차관은 시상식 현장을 찾아 올해 ‘한국 관광의 별’을 시상하고 관계자들을 격려한다.

올해는 수상 분야를 관광지, 관광콘텐츠, 관광발전 기여자 등 3개 분야로 구분해 수상 부문을 명확하게 했다.

2025년을 빛낸 ‘한국 관광의 별’은 올해의 관광지에 경주 황리단길, 유망 관광지에 대구 사유원, 친환경 관광지에 제주 비양도가 차지했다.

무장애 관광지로는 강원 춘천의 김유정 레일바이크, 지역특화콘텐츠로는 함안 낙화놀이가 선정됐다.

지역상생 관광모델로는 고창 상하농원이, 혁신 관광정책으로는 강진 누구나 반값여행과 대전 꿈씨 패밀리 도시마케팅 활성화 사업이, 관광 발전 기여자로는 제주올레가, 한국관광 홍보 명예 공헌 인물로는 임상춘(필명) ‘폭싹 속았수다’ 작가가 뽑혔다.

선정에 이르기까지, 지자체 민관 및 해당관광지, 관광주체의 혁신 노력, 방문객 동향, 파급효과 등 실증적 데이터를 기반으로 1,2,3차 등 전문가 심사 등 엄정한 과정을 거쳤다. 그러나 올해 대박을 터뜨린 K-등산은 누락돼 아쉬움을 남겼다.

2010년에 시작해 올해로 15회째를 맞이한 ‘한국 관광의 별’은 한 해 동안 우리 관광산업 발전에 기여한 관광 자원과 관련 단체, 종사자 등을 선정해 시상하는 사업으로서, 국민, 지자체, 전문가 등의 추천을 받아 평가를 거쳐 그 해의 ‘한국 관광의 별’ 선정하고 있다.

김대현 차관은 “올해 방한 관광객 수는 역대 최고치를 경신할 것으로 전망된다. ‘케이-컬처’가 전 세계적으로 주목받는 지금이 ‘케이-관광’이 질적으로 도약할 수 있는 최적의 시기”라며, “문체부는 이를 위해 세계 경쟁력을 갖춘 지역관광 콘텐츠를 발굴·육성하고, 교통·편의·쇼핑·안내 등 방문 환경을 개선해 지역관광의 경쟁력을 키울 수 있도록 지원하겠다.”라고 밝혔다.