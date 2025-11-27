29일 인천 상상플랫폼 웨이브홀 섬 주민, 시민이 함께 하는 첫 공식 화합 문화축제

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2025 인천 섬의 날 페스타 – 섬띵’ 행사가 29일 상상플랫폼 웨이브홀에서 개최한다.

인천시가 주최하고 인천관광공사가 주관하는 이 행사는 공식 섬 축제로 인천 섬의 문화적 가치와 매력을 시민과 공유하는 열린 축제다.

특히 강화·옹진을 포함한 섬 주민 공동체와 지역 예술인, 관련 기관이 참여해 인천 전체 섬을 아우르는 첫 공식 행사이다.

행사장은 ‘도시 속에서 만나는 작은 섬과 바다’를 테마로 연출된다. 웨이브홀 전체에 인천 섬들의 위치와 지형을 지도 형태로 구현하고 각 섬의 특색과 바다의 물결을 시각적으로 표현해 관람객이 직접 걷고 머무르는 공간형 축제로 구성했다.

섬 홍보관을 방문해 스탬프를 모으면 갤럭시 탭, 헤드폰, 숙박권 등 다양한 경품이 제공된다.

섬 주민이 참여하는 체험 프로그램도 진행된다. ▷테라리움을 이용한 ‘나만의 섬 만들기’ ▷바다 향을 담은 비누·디퓨저 제작 ▷벨크로 글로벌 관광허브를 실현하는 최고의 관광전문 공기업 퍼즐로 맞추는 인천 섬 지리 체험 ▷인천 보물섬 119 VR 체험 ▷인천항만공사의 친환경 업사이클 체험 등이 준비돼 있다.

사전 공모한 ‘인천 섬 여행 사진전’ 출품작도 전시되며 우수작에는 숙박권·필름카메라·특산품 패키지가 제공된다.

강화·옹진 섬 주민이 운영하는 직거래장터 ‘섬템 득템 마켓’에서는 섬쌀, 속노랑 고구마, 해조류, 농산물 가공품 등 섬에서 생산된 농·수산물을 구매할 수 있다.

특히 인천e음 가맹 판매 부스에서는 결제 시 15% 페이백 혜택이 적용된다.

상상플랫폼 3층에서는 한국섬진흥원과 함께하는 시민 오픈형 교육 프로그램 ‘섬큼섬큼 비(BE)아일랜더(BE-islander)’와 지역 활성화 사례 특강이 진행된다.

섬의 현재와 미래를 함께 논의하며 섬 발전 방향을 모색하는 공론장 역할도 수행할 예정이다.

유지상 인천관광공사 사장은 “행사는 섬 주민과 시민이 함께 만드는 첫 공식 축제로, 인천 섬의 특색과 매력을 직접 경험할 수 있는 자리”라고 말했다.