번스타인 “TPU, 구조적 위협 아니다” 필라델피아 반도체지수 3% 급등

[헤럴드경제=신주희 기자] 엔비디아 주가가 26일(현지시간) 뉴욕증시에서 1.37% 상승한 180.26달러로 장을 마쳤다.

구글과 메타가 협력해 텐서처리장치(TPU) 기반의 인공지능(AI) 칩 개발을 강화한다는 소식이 전해지면서 엔비디아는 연일 약세를 보였지만 월가에서 “TPU 변수에 과도하게 민감하게 반응하고 있다”는 평가가 나오며 반등에 성공했다.

미국 증권사 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 이날 고객 메모에서 “엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)는 사라지지 않을 것”이라며 “구글·메타의 TPU 움직임은 AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 강하다는 신호일 뿐, 엔비디아에 구조적 위협은 아니다”라고 평가했다.

이 같은 월가의 분석에 힘입어 엔비디아 주가는 최근 조정 흐름에서 벗어나 반등했다. 엔비디아뿐 아니라 주요 AI 관련주들도 대체로 상승했다. 다만 최근 급등했던 알파벳과 메타는 소폭 하락하며 숨 고르기에 들어갔다.

앞서 엔비디아는 TPU 확산이 GPU 판매를 잠식할 수 있다는 우려 속에 약세가 이어졌다. 지난달 29일 기록한 전고점(207달러) 대비 15% 가까이 하락했고 시가총액 약 7000억달러가 증발한 상태였다.

이에 전날 엔비디아는 구글 TPU 위협에 즉각 반박하고 나섰다. 엔비디아는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정을 통해 “구글의 성공에 기쁘다. 구글은 AI 분야에서 큰 진전을 이뤘다”면서도 “우리는 계속 구글에 제품을 공급하고 있다”는 입장을 냈다.

엔비디아는 “우리는 업계보다 한 세대 앞서 있다”며 “모든 AI 모델을 구동하고 컴퓨팅이 이뤄지는 모든 곳에서 이를 수행하는 것은 우리 플랫폼뿐”이라고 강조했다.

레이몬드 제임스는 엔비디아에 대해 ‘강력 매수’ 의견을 유지하며 목표주가를 272달러로 제시했다. 이 기관은 엔비디아의 AI 컴퓨팅 리더십과 GPU 다이 아키텍처 업데이트를 주요 근거로 제시했다.

이날 필라델피아 반도체지수는 3% 가까이 급등한 가운데 구성 종목 30개가 모두 강세를 보였다.

구글 TPU가 AI 산업의 한 축을 담당할 것이라는 기대감 속에 맞춤형 칩에 특화한 브로드컴은 이날도 3% 넘게 상승했다. ASML과 AMD, 어플라이드머티어리얼즈도 3% 넘게 올랐다.