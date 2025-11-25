김치·만두·볶음밥·김스낵 제공

CJ제일제당은 지난 23일 미국 버지니아주 헌던 커뮤니티센터에서 열린 ‘버지니아 김치의 날’ 행사(사진)에 비비고가 김치, 만두, 볶음밥, 김스낵 등 제품을 후원했다고 밝혔다.

버지니아주 ‘김치의 날’은 한국과 동일한 11월 22일로, 버지니아주 의회가 지난 2022년 한국이 김치 종주국임을 명시해 공식 제정했다. 정석준 기자


