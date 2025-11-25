김치·만두·볶음밥·김스낵 제공
CJ제일제당은 지난 23일 미국 버지니아주 헌던 커뮤니티센터에서 열린 ‘버지니아 김치의 날’ 행사(사진)에 비비고가 김치, 만두, 볶음밥, 김스낵 등 제품을 후원했다고 밝혔다.
버지니아주 ‘김치의 날’은 한국과 동일한 11월 22일로, 버지니아주 의회가 지난 2022년 한국이 김치 종주국임을 명시해 공식 제정했다. 정석준 기자
mp1256@heraldcorp.com
입력 2025-11-25 11:32:04
김치·만두·볶음밥·김스낵 제공
CJ제일제당은 지난 23일 미국 버지니아주 헌던 커뮤니티센터에서 열린 ‘버지니아 김치의 날’ 행사(사진)에 비비고가 김치, 만두, 볶음밥, 김스낵 등 제품을 후원했다고 밝혔다.
버지니아주 ‘김치의 날’은 한국과 동일한 11월 22일로, 버지니아주 의회가 지난 2022년 한국이 김치 종주국임을 명시해 공식 제정했다. 정석준 기자
단독 [단독] BJ남순 아이 임신했다 중절 사실이지만…BJ히콩 명예훼손, 모욕, 스토킹 유죄 [세상&]
[헤럴드경제=안세연 기자] 유튜브 구독자 80만명을 보유한 유명 BJ 남순(박현우)의 아이를 임신했다가 중절 수술을 받았다고 폭로한 BJ히콩(본명 김희원)이 벌금 300만원을 선고받았다. 폭로한 사실 자체는 허위가 아니었지만 욕설을 하는 등 모욕한 혐의, 사실을 적시해 명예를 훼손한 혐의가 인정됐다. 24일 법조계에 따르면 제주지법 형사1단독 김광섭 판사는 정보통신망법상 사실적시 명예훼손, 모욕, 스토킹처벌법 위반 등 혐의를 받은 히콩에게 이같이 선고했다. 시간은 지난 2023년 7월으로 거슬러 올라간다. 당시 히콩은 자신의 인스타그램 스토리에 BJ남순과 이성 관계로 만난 적이 있으며, 그의 아이를 임신했다가 중절 수술을 받았다고 폭로했다. 또한 “수술 후 남순이 한 번도 병원에 찾아오지 않았으며 중절 수술을 모른 체 하는 등 외면했다”고 밝혔다. 이 과정에서 히콩은 BJ남순과 나눈 대화 캡처 사진도 공개했다. 히콩이 남순에게 수술비 130만원을 보내라고 했으나 남순은 “돈 나가는
“매일 습관처럼 썼는데” 끔찍한 ‘참사’ 터진다…현대인의 필수품, 결국 ‘불법’ 딱지 [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 우리가 쓴 물티슈라고?” 손에 이물질이 묻었을 때, 심지어 옷이나 물건이 더러워졌을 때도 찾게 되는 ‘물티슈’. 그야말로 현대인에게는 없어서는 안 될 ‘필수 아이템’이다. 하지만 물티슈에는 치명적인 단점이 있다. 바로 썩지 않는다는 것. 이름과 다르게 종이가 아닌 ‘플라스틱’이 대부분 성분을 차지하기 때문이다. 실제 적절한 곳에 버려지지 않은 물티슈의 부작용은 상상을 뛰어넘는다. 특히 변기에 버려진 물티슈는 기름과 엉겨 붙으며 거대한 크기의 폐기물 덩어리로 변하기도 한다. 폐기물 덩어리는 단순히 하수도를 막는 것을 넘어, 우리가 사용하는 물을 오염시킨다. 미세 플라스틱으로 잘게 분해돼, 신체 건강에 악영향을 준다. 이에 국가 차원에서 물티슈를 ‘판매 금지’ 조치한 곳이 나타났다. 바로 영국. 심지어 국민 90% 이상도 물티슈 판매 금지 조치에 ‘찬성’ 의사를 밝혔다. 하지만 우리나라에서는 되레 물티슈 사용량이 증가하는 추세다. 하루빨리 생산 및
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고