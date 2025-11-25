“매일 습관처럼 썼는데” 끔찍한 ‘참사’ 터진다…현대인의 필수품, 결국 ‘불법’ 딱지 [지구, 뭐래?]

[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 우리가 쓴 물티슈라고?” 손에 이물질이 묻었을 때, 심지어 옷이나 물건이 더러워졌을 때도 찾게 되는 ‘물티슈’. 그야말로 현대인에게는 없어서는 안 될 ‘필수 아이템’이다. 하지만 물티슈에는 치명적인 단점이 있다. 바로 썩지 않는다는 것. 이름과 다르게 종이가 아닌 ‘플라스틱’이 대부분 성분을 차지하기 때문이다. 실제 적절한 곳에 버려지지 않은 물티슈의 부작용은 상상을 뛰어넘는다. 특히 변기에 버려진 물티슈는 기름과 엉겨 붙으며 거대한 크기의 폐기물 덩어리로 변하기도 한다. 폐기물 덩어리는 단순히 하수도를 막는 것을 넘어, 우리가 사용하는 물을 오염시킨다. 미세 플라스틱으로 잘게 분해돼, 신체 건강에 악영향을 준다. 이에 국가 차원에서 물티슈를 ‘판매 금지’ 조치한 곳이 나타났다. 바로 영국. 심지어 국민 90% 이상도 물티슈 판매 금지 조치에 ‘찬성’ 의사를 밝혔다. 하지만 우리나라에서는 되레 물티슈 사용량이 증가하는 추세다. 하루빨리 생산 및