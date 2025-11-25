진옥동, 금융산업위원회서 강조 “금융사 선구안 둔화…심사역 채용” 신한, 2030년까지 최대 98조 공급 “산업계도 투자 등 적극적 역할 당부” 금융위 부위원장 “소통 확대 할것”

진옥동 신한금융그룹 회장이 “금융에서 첨단산업을 잘 이해하고 생산적금융 자금을 공급하기 위해 최근 산업 전문가 출신 심사역(기업대출·투자담당)들을 채용하고 있다”고 말했다.

신한금융그룹이 100조원 규모의 ‘생산적금융 프로젝트’를 발표한 가운데 진 회장이 첨단산업에 종사했던 전무가들을 심사역으로 적극 채용하며 해당 산업에 대한 선구안을 높이는 등 정부의 ‘생산적금융‘ 정책을 뒷받침하는 데 총력을 기울이고 있다고 밝혔다.

대한상공회의소 금융산업위원회 위원장을 맡고 있는 진 회장은 25일 오전 중구 웨스틴 조선 서울에서 열린 ‘대한상의 금융산업위원회 제44차 전체회의’에서 인사말을 통해 “금융회사의 (산업에 대한)선구안이 아주 둔해지고, 담보 위주로 사업을 하는 은행으로 변했다. 그 부분에 대해 업계에서도 자기반성을 하고 있다”고 말했다.

그러면서 “어떻게 선구안을 만들어 갈 것인가, 금융에서 첨단산업을 어떻게 이해하고 자금을 공급할 수 있을까 고민하다가 신한은행은 최근 심사역을 다시 채용했다”며 “말로는 케미칼(화학)의 스페셜티(고부가가치소재)를 얘기하지만 그걸 이해하는 심사역이 없다. 케미칼 쪽에서 심사역을 채용하고 벤처나 바이오 쪽에서도 심사역을 채용하고 있다”고 말했다. 이어 “기존 산업에서 10~15년간 일한 사람을 심사역으로 모셔서 그 기술에 대한 선구안을 가지려 노력하고 있다”고 강조했다.

진 회장은 지난 9월 이재명 대통령 주재로 열린 ‘국민성장펀드 국민보고대회’에서 산업 분석을 위한 선구안을 갖추는 데 매진하겠다고 밝혔다. 그는 당시 “‘담보 위주의 쉬운 영업’의 원인은 선구안이 없기 때문”이라며 “선구안을 만들기 위해서는 정확한 신용평가와 함께 산업 분석에 대한 능력도 개척해야 하고 이 부분에 매진하겠다“고 말했다. 이후 약 2개월 동안 진 회장이 실제로 선구안 강화 계획을 이행해온 것이다.

진 회장은 첨단산업 선구안 강화 계획 이행뿐만 아니라 100조원 규모의 생산·포용적 금융 프로젝트를 발표하는 등 질적·양적으로 정부의 금융 정책을 뒷받침하고 있다.

신한금융은 진옥동 회장의 주도 아래 생산·포용적 금융 사업인 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’에 속도를 내고 있다. 그중에서 신한금융은 국가 핵심 산업의 혁신 역량을 높이기 위해 2030년까지 93조~98조원 규모의 생산적 금융을 단계적으로 공급하고 있다. 특히 향후 5년간의 경제 상황과 산업구조 변화 등을 고려해 그룹의 자체적인 금융지원 규모를 탄력적으로 운용할 계획이다.

아울러 진 회장은 산업계의 적극적인 역할도 당부했다. 금융에서 아무리 투자를 많이 늘린다고 해도 산업계에서 투자 계획 등으로 발 맞추지 않으면 생산적금융이 성공하기는 어렵다는 것이다.

진 회장은 “정부가 생산적 금융에 대해 큰 의지로 추진하고 있는데 가장 걱정되는 게 무늬만 생산적금융에 그치는 것”이라며 “우리가 110조원(포용금융 10조원 포함)의 생산적금융 투자 계획을 발표하면서도 그 정도의 금액을 투자할 만한 산업이 앞으로 나타날 수 있을까라는 걱정을 했다”며 “이제는 산업계 쪽으로 공을 넘겨야 할 때”라고 강조했다. 이어 “산업계에서 생산적금융을 위한 첨단산업 투자 계획을 추진하고, 거기에 맞춰서 금융이 같이 발맞춰가는 모습이 돼야 할 것”이라고 강조했다.

권대영 금융위 부위원장도 이날 비공개 강연에서 정부가 150조원 규모로 조성하는 국민성장펀드를 소개하며 “금융과 산업이 상호 협력해 새로운 성장동력을 구축해야 한다”고 역설했다.

그는 “국민성장펀드는 대한민국 20년을 책임질 수 있는 펀드”라며 “데이터와 AI(인공지능) 분야가 중요하고 이차전지, 디스플레이, 바이오, 로봇 등 있는데 수도권에 편중되지 않고 지방으로도 가도록 하겠다”고 했다. 특히 “대기업은 생태계로 돼 있는데 그 안에 중견, 중소, 벤처, 기술 혁신기업이 연결돼 있다. 대기업을 확실하게 지원하겠다”고 강조한 것으로 알려졌다.

권 부위원장은 또한 “금융은 산업을 잘 모르고 산업은 금융에 대한 협업 등이 약하다”며 상호 협력을 강조하고는 “우리는 준비됐는데 산업계에서는 구체적인 투자가 있어야 하는 것 아니냐, 발표만 했지 진짜 (투자)하는 거냐 지적도 나온다”며 소통도 확대하겠다고 전했다. 아울러 “금융권이 (투자를)잘할 수 있도록 제도 이런 것들을 많이 바꿀 생각”이라고 덧붙였다는 전언이다.

이날 금융산업위원회 전체회의에는 김신 SKS PE 부회장, 홍원학 삼성생명 사장, 오태균 한국투자금융지주 사장, 최승훈 삼성전자 부사장, 김기동 ㈜SK 부사장, 김동욱 현대자동차 부사장, 양원준 포스코홀딩스 부사장, 신용인 ㈜한화 부사장 등 기업인들도 40여명 참석했다. 김벼리·김은희 기자