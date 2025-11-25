삼성액티브자산운용 기자간담회 K컬처 핵심 기업 및 플랫폼 기업 투자 ‘KoAct’순자산 1조원…출시 2년3개월 만

[헤럴드경제=유동현 기자] “K-컬처 투자라면 이 상품 주목해야.”

K-컬처 기업과 플랫폼에 집중투자하는 액티브 ETF가 신규 출시된다. K콘텐츠, K푸드, K뷰티 등 K컬처 전반에 걸친 핵심 기업들과 K컬처로 인한 글로벌 플랫폼 수혜 기업들을 하나의 밸류체인으로 통합해 투자하는 국내 최초 상품이다.

삼성액티브자산운용은 25일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 K-컬처 기업과 플랫폼에 집중 투자하는 ‘KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브’를 선보인다고 밝혔다.

‘KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브’는 K콘텐츠, K푸드, K뷰티 등 K컬처 전반에 걸친 핵심 기업들과 K컬처로 인한 글로벌 플랫폼 수혜 기업들을 하나의 밸류체인으로 통합해 투자하는 국내 최초 상품이다.

특정 업종에 편중돼 변동성이 컸던 기존 K콘텐츠 중심 ETF와 달리, K컬처 산업군과 글로벌 플랫폼이라는 두 개의 성장 축을 함께 담아 변동성을 완화한 게 특징이다. K컬처 열풍으로 수혜를 보는 글로벌 플랫폼 기업까지 투자 범위를 확대한 점도 기존 상품과 차별화한 요소다.

김지운 삼성액티브자산운용 운용2본부장은 “K컬처 기업 중에서도 핵심기업을 선별해서 투자하고, 글로벌 플랫폼 기업도 수익성 개선이 예상되는 기업들 위주로 투자한다”며 “트렌드의 변화를 빠르게 캐치할 수 있는 액티브 운용의 강점을 발휘해볼 것”이라고 설명했다.

삼성액티브자산운용은 이번 상품 출시를 시작으로 글로벌 테마까지 본격 확장할 계획이다. 출시 2년 3개월 만에 1조원 규모로 성장한 ‘KoAct’의 외연을 넓히겠다는 구상이다.

하지원 삼성액티브자산운용 대표는 “KoAct ETF의 순자산 1조원을 돌파는 액티브 ETF가 국내 투자자들에게 투자 매력도를 검증받았다는 의미”라며 “앞으로도 액티브 ETF 시대를 이끌어 갈 수 있는 글로벌 메가 트렌드 혁신 상품을 꾸준히 출시할 계획”이라고 했다.