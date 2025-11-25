전국 80만 명 공무원 내년부터 맞춤형복지점수 Npay로 이용

[헤럴드경제=유혜림 기자] 내년부터 전국 80만명이 넘는 공무원들이 사용하는 ‘맞춤형복지점수’를 네이버페이(Npay) 포인트로 전환해 사용할 수 있게 된다.

네이버페이가 공무원연금공단과 맞춤형복지점수를 Npay 포인트로 전환할 수 있는 시스템 구축 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

공무원연금공단의 맞춤형복지점수는 공무원의 생활 맞춤형 복지를 지원하기 위해 운영되는 제도로, Npay 포인트로 전환 시 별도의 청구 절차 없이 Npay의 다양한 온·오프라인 결제처에서 편리하게 사용할 수 있다. 이를 통해 공무원들의 맞춤형복지점수 활용성이 크게 확대될 전망이다.

이번 업무협약 이후 Npay는 12월 1일부터 2026년 맞춤형복지점수를 Npay 복리후생포인트로 미리 전환할 수 있는 사전 신청 페이지를 오픈할 예정이다. 사전 신청 페이지는 공무원연금공단 맞춤형복지시스템에서 확인 가능하다.

박상진 네이버페이 대표는 “이번 협업을 통해 많은 공무원분들이 Npay 포인트 생태계 내에서 더욱 편리하고 폭넓은 복지 혜택을 누릴 수 있게 되어 의미가 크다”며, “앞으로도 공무원연금공단과 함께 맞춤형 복지제도의 활성화를 위해 지속적으로 협력하겠다”고 말했다.

한편, 네이버페이는 기아, 현대제철, 현대엔지니어링 등 국내 주요 기업의 복지포인트 운영사로 선정되는 등 복지포인트 시장에서 다양한 제휴사와의 협력을 지속 확대하고 있다. 복지포인트를 Npay 포인트로 전환하여 온·오프라인 Npay 결제처 어디서든 간편하게 사용할 수 있다는 게 장점이다.