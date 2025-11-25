국내개발 최첨단 복합센서마스트 탑재 고정형 다기능 위상 배열 레이더 운용 한국형 수직발사체계 등 주요무장 장착 선체고정형 소나·예인형선배열 소나 운용

[헤럴드경제=전현건 기자] 해군과 방위사업청은 25일 오후 경상남도 고성 SK오션플랜트에서 울산급 Batch-Ⅲ 3번함인 ‘전남함’ 진수식을 거행한다고 밝혔다.

전남함은 시험평가 기간을 거쳐 2026년 12월에 해군에 인도되며, 이후 전력화 과정을 거쳐 작전 배치될 예정이다.

전남함은 해군에서 운용중인 구형 호위함(FF)과 초계함(PCC)을 대체하는 울산급 Batch-Ⅲ의 세 번째 함정이다.

국내에서 설계하고 건조 중인 전남함은 지난 2022년 10월 SK오션플랜트와 건조계약 체결 이후 2024년 착공식과 기공식을 거쳐 이날 진수식을 가진다.

이날 진수식에는 성일종 국회 국방위원장을 주빈으로 강동길 해군참모총장, 강환석 방위사업청 차장, 이승철 SK오션플랜트 대표이사 등 해군과 방사청, 함정건조업체 관계자 150여 명이 참석한다.

함정 진수는 해군 관습에 따라 주빈인 성일종 국방위원장의 부인 임선희 여사가 함정에 연결된 진수줄을 절단한다.

이는 태어난 아기의 탯줄을 끊듯 새로 건조한 함정에 생명력을 불어넣는다는 의미다.

이어 주요 내빈들이 가위로 오색테이프를 절단해 샴페인을 선체에 깨뜨리는 안전항해 기원의식을 진행한다.

해군의 3600톤급 세 번째 호위함인 전남함은 길이 129ｍ, 폭 14.8ｍ, 높이 38.9ｍ이며 5인치 함포, 한국형 수직발사체계(KVLS), 대함유도탄방어유도탄, 함대함유도탄, 전술함대지유도탄, 장거리 대잠어뢰 등을 주요무장으로 장착하고 있다.

전남함은 함정의 두뇌라 할 수 있는 전투체계를 비롯해 주요 탐지장비와 무장이 모두 국산 장비로 갖춰졌다.

특히국내기술로 개발한 다기능 위상배열레이더(MFR)를 장착했다. 4면 고정형인 다기능 위상배열레이더는 이지스 레이더와 같이 전방위 대공·대함 표적에 대한 탐지·추적과 다수의 대공 표적에 대한 동시 대응이 가능하다.

기존 Batch-I(인천급)과 Batch-II(대구급) 호위함은 회전형 탐지 레이더와 추적 레이더를 별도로 운용한다.

또 전남함의 마스트는 첨단과학기술을 집약한 복합센서마스트(ISM) 방식을 적용했다. 복합센서마스트에는 4면 고정형 다기능 위상배열레이더와 적외선 탐지추적 장비를 포함하고 있으며 스텔스형 설계를 적용했다.

전남함의 추진체계는 Batch-II(대구급)와 동일한 하이브리드 추진체계 방식을 적용해 수중방사소음을 최소화하고, 국내기술로 개발한 선체 고정형 소나(HMS)와 예인형 선배열 소나(TASS)를 운용해 우수한 대잠전 능력을 갖출 것으로 예상된다.

해군은 특별·광역시와 도(道)의 지명을 호위함 함명으로 사용해온 함명 제정 기준을 바탕으로 울산급 Batch-Ⅲ 3번함의 함명을 전남함으로 제정했다.

이장호 해군본부 기획관리참모부장 직무대리는 “전남함은 해역함대의 주력 경비함으로서 주어진 임무를 완수하고, 필승해군과 전남함의 전통을 이어나갈 것”이라며 “앞으로도 ‘국민의 필승해군’으로서 첨단과학기술 기반의 강한 해군력 건설에 최선을 다하겠다”고 말했다.