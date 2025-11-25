비비고 김치·만두·볶음밥·김스낵 등 제공

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당은 지난 23일 미국 버지니아주 헌던 커뮤니티센터에서 열린 ‘버지니아 김치의 날’ 행사(사진)에 비비고가 김치, 만두, 볶음밥, 김스낵 등 제품을 후원했다고 밝혔다.

버지니아주 ‘김치의 날’은 한국과 동일한 11월 22일로, 버지니아주 의회가 지난 2022년 한국이 김치 종주국임을 명시해 공식 제정했다. 캘리포니아주에 이은 미국 내 두 번째 제정이다. 올해로 4회째 김치를 중심으로 한 K-문화 축제를 열고 있다.

버지니아주 한인회가 ‘김치의 날’ 제정을 주도한 버지니아 최초의 한인 여성 하원의원인 아이린 신 의원과 공동으로 주최한 행사에는 주 정치인들과 한인 단체, 지역 주민 등 350여명이 참여했다. 김치 담그기 시범과 김밥 만들기, K-팝 댄스 공연, 한국 전통 공연 등이 펼쳐져 큰 호응을 얻었다.

CJ제일제당 관계자는 “K-컬처 확대로 김치 등 다양한 한국 음식이 주목받는 만큼, 전 세계 곳곳에 비비고 제품을 통해 한국 식문화를 알릴 것”이라고 말했다.