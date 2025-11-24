[헤럴드경제=채상우 기자] 1타 강사 현우진(38)이 7년 전 320억원에 매입한 강남구 논현동 부지 가치가 650억원을 넘겼다는 분석이 제기됐다.

23일 뉴스1 보도에 따르면, 현씨는 지난 2018년 1월 서울 강남구 논현동 소재 약 1034㎡(313평) 규모의 준주거지역 대로변 부지를 약 320억원에 개인 명의로 매입했다.

현씨는 매입과 동시에 건물을 신탁사에 맡겨 신탁등기를 완료했다. 신탁 대출 한도가 높아 대출을 위해 매입 즉시 신탁사에 위탁한 것으로 전해졌다. 현재 등기상 소유주도 수탁사인 하나은행이다.

해당 건물은 약 5년간 한 프랜차이즈 커피전문점과 사무실 용도로 임대 운영되다가 2023년 말 철거에 들어갔다. 지난 9월부터는 신축 공사가 시작되며 본격적인 개발이 추진되고 있다.

이 부지는 지하철 7호선 학동역 9번 출구 앞에 위치해 카페, 음식점, 오피스 수요가 꾸준한 상권으로 평가된다. 인근에서는 지난 4월 같은 역세권 대로변 부지가 평당 약 2억1000만원에 거래된 바 있다.

현씨가 보유한 규모 부지에 적용하면 현재 추정 가치는 약 657억원이다. 매입 7년 6개월 만에 약 337억원의 시세차익이 기대된다.

김경현 빌딩로드부동산 중개법인 팀장은 “대지를 매입한 뒤 신탁을 활용해 자금을 조달하고 일정 기간 임대 운영 후 철거 및 신축 방식으로 개발을 진행 중”이라며 “학동역 초역세권 대로변 입지와 신축 가능성을 고려하면 높은 수익률을 거둘 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.