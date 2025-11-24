BMW 밴티지 앱에서 이벤트 시행 유명 브랜드 제품 10만원에 구매

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 그룹 코리아는 블랙 프라이데이 시즌을 맞아 오는 28일까지 5일간 BMW 밴티지 앱을 통해 다양한 상품을 파격적인 혜택가로 구매할 수 있는 특별 추첨 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 연중 최대 할인 시즌인 블랙 프라이데이를 맞아 밴티지 앱 이용 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련했다. 행사 기간 동안 매일 오후 2시에 응모가 시작되며, 추첨을 통해 당첨된 고객에게는 해당 상품을 10만원에 구매할 수 있는 기회를 제공한다.

날짜별로 ▷24일에는 가전기기 ▷25일 IT기기 ▷26일 골프용품 ▷27일 스타일링 기기 ▷28일 오디오·사운드 기기를 테마로 행사를 진행하며 삼성 무빙스탠드 스마트모니터, 로보락 로봇청소기, 애플 아이패드 에어, 젝시오 여성 드라이버, 삼성 에어드레서, 애플 에어팟 프로 3세대 등과 같은 인기 상품들을 준비했다.

또한 행사 마지막 날인 28일에는 BMW 밴티지 앱 내 전용 쇼핑몰인 ‘조이몰’에서 사용할 수 있는 50% 할인 쿠폰(최대 50만원 한도)을 추첨을 통해 30명에게 증정한다.

한편, BMW 밴티지는 BMW 및 MINI 고객뿐 아니라 누구나 가입해 사용할 수 있는 자동차 업계 최초의 라이프스타일 플랫폼으로 BMW 밴티지 전용 멤버십 포인트 ‘코인’을 기반으로 모빌리티, 여행, 문화, 교육 등 다양한 서비스를 제공한다.

차량 관리부터 제휴 브랜드 혜택, 각종 이벤트까지 폭넓은 서비스를 운영하며, 앱 내 쇼핑몰 ‘조이몰’을 통해 프리미엄 제품을 합리적인 가격에 선보이고 있다.