서대문 구정홍보단, 홍보모델, 서대문자연사박물 어린이 도슨트 등

[헤럴드경제=박종일 선임기사]서대문구(구청장 이성헌)가 20일 구청 대회의실에서 구정홍보 우수 단체 관계자와 개인 등 26명에게 표창장을 수여했다.

이날 수상한 서대문 구정홍보단 1기 김다슬, 김송화, 김희영, 박혜전, 박혜진, 윤소영, 조유연 씨는 SNS 등을 활용해 지역의 유익한 정보를 알렸으며 서대문구 홍보모델 4기 박기선 씨는 친근한 구 홍보 콘텐츠 제작에 참여했다.

쿠움파트너스(대표 김종석)는 연희정음에서 ‘김중업✕르 코르뷔지에’ 건축사진전을 열어 연희동과 서대문을 널리 알리고, 시온성복지회(이사장 이홍임)는 노인 무료 급식소인 ‘행복한 밥상’을 꾸준히 후원, 박준 작가는 ‘신촌 문예 살롱’을 진행했다.

신촌 글로벌대학문화축제 대학생중앙기획단 박은서, 정수현, 김은비, 하서윤, 이연우, 배수민 씨는 성공적 축제 개최에 기여, 쿠바 출신으로 신촌 청년푸드스토어 ‘데사유노’ 식당 대표인 ‘산체스 리베로 엘리자베스 주닐다’ 씨는 독립유공자 후손으로서의 사연이 널리 알려지며 서대문구의 청년 지원 정책 등이 함께 소개됐다.

평택 고여사집 냉면(대표 고희승)은 서대문형 기부 사업인 ‘나눔 1%의 기적’에 참여했고 서대문자연사박물관의 김지섭, 문예람, 유현선, 이호준 어린이 도슨트들은 방송을 통해 박물관을 널리 알리는 데 기여했다.

연희동 낭만연희추진위원회(위원장 김명호)는 축제를 통해 오고 싶은 서대문구를 만드는 데 이바지하고, 충현동 새마을부녀회(회장 김연수)는 반찬 기부로 지역사회 내 나눔 문화를 확산시켰으며, 북가좌1동 지역사회보장협의체(위원장 김상윤)는 취약계층을 위한 장학금 전달과 음식 제공으로 복지 안전망을 촘촘히 했다.

구는 이처럼 다양한 미담이 널리 소개되며 훈훈함과 감동을 더하고 지역의 좋은 이미지를 확산시킨 우수 단체와 개인을 표창해 오고 있다.

수상자들에게 표창장을 전하고 공적을 일일이 소개한 이성헌 구청장은 “소중한 한 분 한 분의 뜻깊은 활동이 행복 200%를 넘어 새해 더욱 내실 있고 쾌적한 ‘행복 300% 서대문’에 도전할 수 있는 원동력이 될 것”이라며 감사의 뜻을 전했다.

이날 각자의 수상 소감 발표 때 엘리자베스 씨는 서대문구의 지원으로 낯선 한국에서의 두려움을 이겨내고 식당을 열 수 있게 된 사연을 전하면서 감동의 눈시울을 붉혀 주위를 숙연하게 했으며, 한 어린이 도슨트는 3살 때 서대문자연사박물관에서의 경험이 자신의 꿈에 큰 영향을 끼쳤다고 말해 유쾌함을 자아냈다.