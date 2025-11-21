21~30일 동구 문화플랫폼 개최

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 21일부터 30일까지 동구 문화플랫폼(도시철도 부산진역 8번 출구)에서 ‘2025 부산-아세안 주간’을 개최한다.

‘부산-아세안 주간’은 시민, 아세안 외교 사절단, 유학생, 아세안 진출 기업 등이 참여하는 국제 문화교류 행사다. 2019년 한-아세안 특별정상회의의 성공 개최를 계기로 시작돼, 시민외교를 활성화하고 아세안과의 지속 가능한 협력 기반을 강화하는 장으로 자리 잡고 있다.

행사는 시가 주최하고 부산글로벌도시재단과 KF아세안문화원이 공동 주관한다. 이번 ‘2025 부산-아세안 주간’은 ‘아세안플러스쓰리(ASEAN+3) 라운지’를 주제로 열리며, ‘아세안의 미(美,) 아세안의 빛(光), 아세안의 창(窗), 한·중·일의 꿈(夢)’이 콘셉트로 구성된다.

개막식은 21일 오후 5시에 열리며, 시 행정부시장을 비롯해 아세안 국가 대사 및 주부산 외국공관장, 다문화학교 청소년 등 국내외 관계자 120여명이 참석한 가운데 개회사 및 축사, 축하공연(부산대 박상용 융 무용단), 점등식 등이 진행된다.

행사 주간에는 아세안 국가와 관련한 다채로운 주제별 전시·체험 프로그램이 진행되며, 가족 단위 방문객들도 함께 즐기기 좋은 프로그램으로 구성된다.