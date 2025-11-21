21일 정책 간담회 개최 AI 활용한 탄소중립·AI데이터센터 구축 등 논의 향후 AI·에너지 관련 TF 구성

[헤럴드경제=박혜림 기자] 과학기술정보통신부와 기후에너지환경부가 ‘원팀’으로 인공지능(AI) 전력 확보 및 탄소중립 등에 협력한다.

류제명 과기정통부 제2차관과 이호현 기후부 제2차관은 21일 서울 중구에서 정책 간담회를 개최하고 이같은 내용을 논의했다.

이번 간담회는 APEC을 계기로 엔비디아의 첨단 GPU 26만장을 확보하는 등 민·관의 AI인프라 투자가 가속화되는 상황에서 AI 산업 성장에 따른 전력 수요 증가에 대응하는 한편, 대통령 UAE 국빈방문을 계기로 추진한 UAE 스타게이트 참여, 블랙록과의 MoU 체결 등 그간 정부가 추진해 온 글로벌 AI·에너지 협력 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

간담회에서 양 부처는 AI를 활용한 기후변화 대응 및 탄소중립 실현, AI 데이터센터 구축·확산 등 AI·에너지 관련 정책 협력 방안에 대해 의견을 교환했다. 또 AI 산업 경쟁력 확보를 위해 전력공급이 필수적인 요소임에 깊이 공감하면서, ▷AI데이터센터의 비수도권 이전 촉진 ▷분산에너지 특구 활성화 ▷데이터센터 전력수요 점검방향 ▷전력 관련 규제개선 ▷글로벌 협력 등 관련 정책 과제에 대해 논의했다.

류 차관은 AI가 국가경쟁력의 핵심요소로 자리하고 있음을 언급하면서, AI 인프라가 적시에 구축될 수 있도록 양 부처가 원팀이 되어 협업하고 AI가 탄소중립에 기여할 수 있도록 필요한 지원을 다할 것임을 강조했다.

이 차관은 전세계적인 탄소전원 감축 추세에 맞춰 에너지 전환을 추진하면서도, 양 부처의 협업을 통해 AI데이터센터 등 전력 수요 증가에 대응하여 안정적인 전력공급이 가능하도록 정책적 노력을 다할 것이라고 말했다.

양 차관은 향후 AI, 전력, 탄소중립 등 정책 추진과정에서 과기정통부와 기후부가 긴밀하게 소통할 것을 확인했다. 또 실무급부터 차관급까지 다양한 형태의 소통채널을 통해 정책협력을 추진하기로 하고, 조속한 시일 내에 양 부처가 공동으로 업계 등이 참여하는 AI·에너지 관련 TF도 구성할 계획이다.