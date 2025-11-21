GM 및 HP 등 다양한 파트너사 참여 AI 경험 패널 토론 등 다양한 프로그램 제공 여성 엔지니어 커뮤니티의 성장 기반 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 제너럴 모터스(GM)는 여성 엔지니어들의 연결과 성장을 촉진하기 위해 지난 19일 ‘2025 SWE 코리아 컨퍼런스’를 개최했다고 21일 밝혔다.

SWE(Society of Women Engineers) 코리아가 주관한 이번 컨퍼런스에는 GM, HP 등 국내 여러 기업의 엔지니어 150명 이상이 참석했으며, “연결의 힘: We Engineer”를 주제로 기술·경험·문화를 공유하는 기회를 마련했다.

이번 컨퍼런스는 GM 부평공장 홍보관에서 열렸으며, 행사는 글로벌 인공지능(AI) 연구 분야에서 활동하는 여성 리더십 엔지니어의 기조연설로 시작됐다. 강연에서는 소재 과학에서 AI 응용으로 확장해 온 경력과 국제 무대에서의 협업 경험, 그리고 현장에서 얻은 주요 인사이트가 소개됐다. 이어 세대 간 AI 경험을 주제로 한 패널 토론, 글로벌 협업 사례 공유 세션, 그룹 네트워킹 등이 이어지며 참가자들은 산업 전반의 다양한 시각과 경험을 공유했다.

이지영 SWE 코리아 회장은 “SWE 코리아는 여성 엔지니어들이 서로의 경험을 공유하고 성장할 수 있는 플랫폼을 구축해왔다”며 “올해 컨퍼런스는 다양한 세대와 배경을 가진 엔지니어들이 연결의 가치를 실감하며 기술·리더십·커리어 전반에서 서로에게 영감을 주는 자리였다. 앞으로도 더 많은 여성 기술 인재들이 리더로 성장할 수 있도록 SWE 코리아의 역할을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.

임소영 SWE 코리아 부회장은 “이번 컨퍼런스는 기술적 논의뿐 아니라 글로벌 협업, 사고방식, 미래 기술 비전에 대한 깊이 있는 대화를 나누는 자리였다”며 “GM은 다양성과 포용성을 기반으로 여성 엔지니어의 리더십 강화를 적극 지원하고 있으며, SWE 코리아를 통해 더 많은 기회가 창출될 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, SWE는 1950년 미국에서 설립된 글로벌 여성 사회단체로 전 세계적으로 약 4만 여 명 이상의 여성 엔지니어들이 구성원으로 활동하고 있으며, 이들을 글로벌 여성 인재로 육성하기 위한 다양한 교육 및 컨설팅 프로그램을 제공하고 있다.

GM 한국사업장은 지난 2020년 국내 자동차 업계 최초로 SWE에 가입, GM 엔지니어들의 연구개발 역량 확대를 지원하고 있다.