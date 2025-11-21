관악구 최초 원스톱 종합복지문화공간 개관…강감찬관악사회종합복지관, 강감찬관악체육센터로 구성 복지관 내 ▲식당 ▲영상제작실 ▲미디어교육실 입주, 청장년 대상 1인미디어, 영상제작 교육 강화 계획 체육센터에 區 최초 스크린 파크골프장, 필라테스실 등 설치…12월 회원 모집 후 내년 1월 정식 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 20일 봉천권역 주민의 문화, 복지, 여가 핵심 거점이 되어줄 ‘관악더행복마루’ 준공을 기념하며 개관식을 개최했다.

이날 개관식에는 박준희 관악구청장을 비롯한 국회의원, 시·구의원, 관계 기관 대표와 주민 200여 명이 참석해 ‘관악구 최초 원스톱 문화복지공간’ 조성을 축하했다.

테이프 커팅과 현수막 퍼포먼스 이후 건립 유공자 4명에게 표창을 수여한 박 구청장은 “관악더행복마루 개관은 행복을 향한 힘찬 여정의 시작”이라며 “아이부터 어르신까지 모든 세대가 소통하고, 주민의 건강한 일상에 이바지하는 지역공동체의 중심지로 거듭날 것”이라고 설명했다.

관악더행복마루는 관악구 민선 8기 주요 공약사업 중 하나로, 구는 총사업비 약 225억 원을 투입해 지난 2023년 8월 첫 삽을 떴다. 봉천 4-1-2 재개발구역 내에 위치해 지하 2층에서 지상 6층까지 연면적 3264.41㎡ 규모로 완공됐다. 관악더행복마루는 ‘강감찬관악종합사회복지관’과 ‘강감찬관악체육센터’ 2개 인프라로 구성되어 오는 12월부터 본격적으로 운영을 시작할 예정이다.

강감찬관악종합사회복지관에는 ▲행복식당(경로식당) ▲영상제작실 ▲더행복마루갤러리 ▲미디어교육실 등이 입주해 아동과 청소년, 어르신을 대상으로 각종 문화 활동과 자기 개발 프로그램을 제공하게 된다.

강감찬관악체육센터는 ▲스크린 파크골프장 ▲기구 필라테스실 ▲다목적체육관(탁구, 배드민턴) 등으로 구성되어 지역주민들의 건강 증진과 복지 향상을 도모한다.

강감찬관악종합사회복지관은 향후 청·장년층 대상 1인 미디어와 영상 제작 실습 교육을 강화해 디지털 격차 극복과 새 진로 탐색을 지원할 예정이다. 강감찬관악체육센터는 오는 12월 시범운영 기간 내 강좌를 이용할 회원을 모집하고 2026년 1월부터 정식 운영을 시작한다.

박준희 구청장은 “지역별 균형 있는 어르신 복지인프라 확충을 위해 봉천권역의 관악더행복마루와 더불어 신림권역에는 구립 노인종합복지타운을 2027년 준공 목표로 건립하고 있다”며 “앞으로도 세대별 맞춤형 복지인프라를 지속적으로 확보해 공간복지를 실현하고, 주민이 행복한 삶의 토대를 견고하게 만들어 나가겠다”고 말했다.