압델 파타 알시시 이집트 대통령과 정상회담 공동언론 발표 통해 이같이 밝혀 양 정상, 한-이집트 포괄적경제동반자협정 추진에 나서

[헤럴드경제(카이로)=서영상 기자] 이재명 대통령이 20일(현지시간) 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 정상회담을 갖고 “우리는 한반도와 중동지역 평화를 위한 서로의 역할을 지지하며, 동시에 국제평화를 위해 계속 연대하기로 했다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 이집트 카이로 대통령궁에서 정상회담을 갖은 뒤 공동언론 발표를 통해 이같이 밝혔다. 11시쯤 대통령궁에 도착한 이대통령은 알시시 대통령과 환영식에 이어 정상회담 및 확대회담에 나섰다.

이 대통령은 이집트 정부가 우리의 한반도 평화를 위한 노력에 지지했다는 점을 강조하며 우리 역시 중동 평화를 위해 이집트와 노력할 것을 밝혔다.

이 대통령은 “알시시 대통령이 한반도 평화 공존에 대해 우리 정부의 노력을 높이 평가하며 이를 전적으로 지지한다고 말했다”면서 “우리도 이집트가 가자지구 휴전과 재건, 나아가 중동 평화를 위해 노력하고 있음을 높이 평가하며, 우리 정부도 가자 난민이 겪는 인도적 위기 해결을 위해 이집트와 계속 협력해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “우리는 한반도와 중동지역 평화를 위한 서로의 역할을 지지하며, 동시에 국제평화를 위해 계속 연대하기로 했다”고 전했다.

양 정상은 방위산업 부분에 대한 협력에 있어서도 큰 공감대를 형성했다.

이 대통령은 “K-9 자주포 공동생산으로 대표되는 양국 방산 협력이 앞으로 FA-50 고등훈련기 및 천검 대전차 미사일 등으로 확대되기를 바란다고 했다”면서 이에 대해 알시시 대통령도 “한국의 높은 방산 기술력에 대해 신뢰를 갖고, 공동생산 등 호혜적 협력이 추진되기를 기대한다고 했다”고 전했다.

이재명 대통령은 한-이집트 포괄적경제동반자협정(CEPA) 추진에 나선다고 밝혔다. 이를 통해 양국의 경제자유구역 조성 및 한·이집트 사회보장 협정 등 협력사업에도 속도를 내는 데에 두 정상이 뜻을 모았다고 이 대통령은 덧붙였다.

이 대통령은 “세파(CEPA)는 광범위한 경제협력을 뒷받침할 중요한 제도적 기반이 될 것”이라면서 “앞으로 양국 간 세파(CEPA) 협상이 조속히 개시될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

이어 “양국은 경제자유구역에 대해서도 교류와 협력을 추진해 나가기로 했다”고 전했다.

양 정상은 회담을 마치고 문화 협력·교육협력 양해각서(MOU)를 체결하고 이와 관련한 양국이 협력을 추진해 나갈 것이라는 점도 덧붙였다.

이 대통령은 “문화 강국인 한국과 이집트 간 문화 협력의 지평을 더욱 확대해 나가기로 했다”면서 특히 이집트가 중동지역 문화 콘텐츠의 선도국인 동시에, K-드라마, K-POP, 한식, 한국어 등 K-콘텐츠의 인기가 매우 높은 국가인 점을 강조했다.

이어 “과학 교육, 한국어 교육, 직업기술 교육 및 교육의 디지털 전환 등 분야에서 양국은 더욱 긴밀히 협력하게 될 것”이라고 덧붙였다.