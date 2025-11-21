㈜진진블루스가 주최·주관하고 서울특별시가 후원한 제1회 K클래식페스티벌 ‘Heal the World with Songs’가 지난 11월 15일(토) 서초문화예술회관에서 성황리에 마무리되었다. 이번 행사는 사단법인 한국피해자지원협회와 사단법인 다문화이민자지원센터가 참여하며, 시민과 함께 소통하고 예술적 치유의 가치를 공유하는 열린 클래식 공연으로 꾸며졌다.

전문 성악가 바리톤 우주호와 샹송가수 무슈고가 무대에 올라 클래식과 샹송이 어우러진 공연을 선보였으며, 클래식 음악에 맞춘 패션쇼가 더해져 색다른 감각의 무대가 관객들의 호응을 이끌었다. 또한 아마추어 성악가들이 참여한 ‘2025 성악 아마츄어 콩쿠르’ 본선 무대가 함께 진행되어 시민이 직접 주인공이 되는 행사의 취지를 한층 살렸다. 이날 본선에서는 조정숙 소프라노(전 한양초등학교 교장)가 대상을 차지했다.

시민들로 구성된 ‘즐거운하모니’ 중창단이 카메오로 참여해 준비한 노래를 선보이며 현장의 분위기를 한층 따뜻하게 만들었다. 행사는 문화예술에 소외된 시민들을 특별 초청해 무료로 진행되었으며, ‘노래로 세상을 치유한다’는 기획 의도를 무대 곳곳에 담아냈다.

또한 행사 현장에서 ㈜진진블루스와 (사)다문화이민자지원센터는 협약식을 갖고 문화 교류 및 사회적 연대를 강화하기 위한 협력 체계를 구축했다. (사)한국피해자지원협회와 (사)다문화이민자지원센터는 행사장에 홍보 부스를 마련해 시민들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.

이번 콩쿠르를 주최한 ARSTORY(아르스토리)는 새로운 연주와 예술 형식에 도전하며 예술가와 관객의 성장을 지원하는 문화 인큐베이팅 브랜드로 알려져 있다.

오수진 ㈜진진블루스 대표는 “첫 회를 함께 빛내준 시민들 덕분에 더욱 뜻깊은 클래식 공연이 되었다”며 “앞으로도 시민 누구나 예술을 향유할 수 있는 무대를 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.