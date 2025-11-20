[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 조영구가 주식으로 수십억 손실을 겪은 후 삶과 가정이 흔들렸다고 털어놨다.

조영구는 19일 김구라가 운영하는 유튜브 채널 ‘그리구라’의 “레전드 주식 손실률 들고 돌아온 조영구”라는 제목의 영상에 나왔다.

영상에서 김구라는 “조영구씨가 김현욱씨의 유튜브에 나가서 ‘빌려준 돈만 35억이고 주식에서 잃은 돈까지 합치면 50억 가까이 손해를 봤다’라고 했다”며 “빌려준 돈 빼고 주식으로 날린 돈만해도 20억 정도 된다고 한다”라고 했다.

그러자 조영구는 “2008년부터 주식을 시작했는데 날린 돈이 정확히 21억”이라며 “사는게 사는게 아니다. 주식 때문에 너무 스트레스를 받는다”고 토로했다.

또 “구라가 2년전 만나보라고 한 사람한테 돈을 맡겼으면 한 50% 수익이 났다”며 “근데 내가 얘(김구라) 말을 안 믿었다. 다시한번 기회 줄테니 만나봐라 해서 3억 예치를 해서 처음으로 돈을 벌었다”고 했다.

조영구는 “(김구라에게) 한번 도와달라고 해서 지금 이 방송을 나오게 됐다”고 말했다.

그는 다만 “다행히 일이 많이 들어와 수입은 괜찮다”고 했다.

이에 김구라는 “조영구 씨가 절박한데 돈을 많이 벌고 있다. 일도 많아 한 달 행사를 20개, 30개 한다”고 부추겼다.

조영구는 “가정적으로 행복하게 살 수 있었다. 근데 주식이 올라가면 기운이 나지만, 떨어지면 미쳐버린다. 열이 받더라. 이게 반복되니까 조울증 때문에 가족에게 인정을 못 받는다. 주식으로 내 삶이 피폐해졌다. 일이 많고 열심히 살았으니 이겨냈지, 일도 없었다면 죽었을 것”이라며 씁쓸함을 드러냈다.

주식 투자에 막대한 돈을 쏟은 것에 대해 조영구는 “첫 투자로 수익을 많이 봤다. 그게 문제의 시작이었다”고 말했다.

지난 4일 조영구는 유튜브 채널 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’에 출연해 “처음 주식을 시작했을 때 2000만원을 갖고 보름 만에 1000만원을 벌었다”고 고백했다.

이어 “‘돈 쉽게 벌 수 있구나’라는 생각에 주식에 빠졌다”며 “그것만 생각하면(후회된다)”이라고 했다. 그러면서 “땅을 사라고 했을 때 땅을 샀으면 내가 돈을 많이 벌었을 텐데”라고 토로하기도 했다.

아울러 조영구는 지인들에게 35억원을 빌려주고 못 받고 있다며 “언제가 됐든 빌려준 35억원은 받게 될 거라고 믿는다”며 “돈을 빌려 간 사람들은 작금의 힘든 시간을 이겨내고 언젠가 돈을 되돌려 줄 거라고 믿고 있다. 매일 잠들기 전에 돈을 빌려 간 사람들이 잘 되기를 기도한다”고 스스로를 위로했다.